Lo Stereo Picnic Festival (FEP) si svolge in questi giorni presso il campo da golf Briceño 18, a Bogotá. Fino al 27 marzo, i residenti della capitale colombiana, sia nazionali che stranieri, godranno del ritorno di «A Different World», dove più di 60 artisti schiereranno il loro talento su diversi palcoscenici.

Ma c'è uno di questi spazi che cattura l'attenzione di tutti i partecipanti, il Dome a porte chiuse che lampeggia le luci verso l'esterno e soprattutto un potente beat elettronico che attira anche i più inesperti del genere.

Questi suoni hanno vinto i palchi FEP dal 2019, con presentazioni di artisti leggendari e indimenticabili come Justice, Disclosure o Underworld. Quest'anno ospiterà Dj Harvey, Martin Garrix, Ela Minus, Julio Victoria Ensamble, tra gli altri.

«Il Dome è il quinto stadio e il più particolare tra gli altri perché la sua infrastruttura, il suo contenuto è. È una festa elettronica che non si ferma dalle 2 del pomeriggio alle 5 del mattino, quindi per la maggior parte dei festaioli possono rimanere lì fino a dodici ore di festa. Ci sono persone che non vivono il festival oltre il Dome», ha dichiarato Miguel Santacoloma, capo della diga FEP.

Allo stesso modo, ha detto che «l'esperienza cerca di emulare quegli spazi che esistono in altri festival in tutto il mondo, come Coachella, Glastonbury, dove quegli spazi di festa continua sono perché sappiamo che ci sono raver che non vogliono smettere di ballare ed è a questo che serve il Budwiser Dome».

E il fatto è che la musica elettronica ha avuto un ruolo di primo piano nel festival sin dalla sua nascita, prova di ciò è che uno dei più importanti artisti del genere si esibirà questo sabato; è Caribou o Daniel Victor Snaith (il suo vero nome), un musicista canadese che arriva con un live- ha prodotto uno spettacolo sonoro, in cui la percussione è protagonista.

«Soprattutto, mi piace la melodia. Non faccio musica super ottusa o astratta o impossibile da ascoltare. Anche così, il mio pop preferito è quello che porta qualcosa di sovversivo. Provo la stessa cosa: qualcosa che suona familiare, ma all'improvviso c'è un cambiamento inaspettato che ti fa sentire le cose», ha spiegato l'autore di «Non posso fare a meno di te» in un'intervista a El Mundo.

Con Caribou, che si esibirà questo sabato, domenica scenderà sul palco anche Nina Kraviz, dj russo diventato uno dei più importanti esponenti della musica elettronica sulla scena internazionale. È caratterizzato dalla visualizzazione di suoni techno nelle sue sessioni, ma è risaputo che ama sperimentare la trance e le manifestazioni più classiche del genere.

Ci sarà anche la leggenda dell'elettroclash, The Hacker. Michel Amato è il loro vero nome e insieme a Carolina Hervé (Miss Kittin), hanno lasciato un'eredità nella storia della musica elettronica con inni della scena europea come «1982″ o «Frank Sinatra».

Come descritto dalla FEP, la sua musica è stata influenzata da artisti come Duran Duran e Jeff Mills, che con la loro «tecnica soprannaturale, lo hanno completamente avvolto nell'elettronica».

«La musica elettronica cerca sempre l'avanguardia ma anche la festa, la caratteristica principale degli atti elettronici è che sono frequentatori di feste, che sono molto energici, in questo senso, la fame di cercare questo tipo di contenuti sta cercando di cercare profili che abbiano una festa, quindi questo sarà il motto di ora avanti», ha concluso Santacoloma.

Questi sono gli artisti che riceveranno il Domo questo fine settimana:

