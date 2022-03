«Masterchef Celebrity»: Estiwar G e Manuela González hanno sorpreso con un sushi di cotiche di maiale

«Masterchef Celebrity» continua a sorprendere i cuochi che nella sfida precedente hanno affrontato una sfida a coppie che mirava a salvare alcuni partecipanti dall'essere indossatori del temuto grembiule nero in cui purtroppo Ramiro e Pamela; María T e Natalia; Manuela e Aco e il duo Chicho-Carlos non sono stati risparmiati di indossarlo sul petto, questo venerdì se avessero avuto la possibilità di vincere la tanto agognata spilla dell'immunità.

Ancora una volta, Aida Morales, che i suoi compagni di squadra hanno chiamato «La regina di Chuncullo», è stata la protagonista nella selezione delle coppie che hanno gareggiato questo venerdì per vincere il perno dell'immunità per assicurarsi il loro posto nella competizione per un'altra settimana e dimostrare che con i loro preparativi meritano di continuare ad avanzare nel gioco.

«Tutti i soggetti si stanno sfiorando per vedere la regina per aiutare, cioè inginocchiarsi e cantare, e tutto il resto», ha detto Carlos Báez.

Una delle caratteristiche di questa sfida era che le coppie dovevano essere composte da un partecipante che indossava un grembiule nero e un altro con un grembiule bianco, per bilanciare le forze.

«Sono calmo perché con chiunque sia in cucina siamo tutti molto vicini», ha detto l'attrice Natalia Ramírez, che indossa un grembiule nero.

È così che si sono formate le coppie, selezionate dall'attrice: Ramiro con Aida Bossa; Aco Pérez con Isabella; Natalia con Tostao; Manuela con Estiwar G; María T con Carolina Gómez; Pamela con Cristina; Carlos Báez con Corozo e Tatán Mejía con Chicho Arias. Tutti hanno avuto il tempo esatto di presentare i loro preparati in 60 minuti con una condizione: accoppiare due ingredienti assegnati da «The Queen of Chunchullo» di uno dei marchi sponsor.

Dopo aver consegnato gli ingredienti di Aida Morales, le celebrità hanno iniziato a eseguire i loro preparativi. In questa occasione, hanno partecipato solo Nicolás de Zubiría e Jorge Rausch, che hanno fatto un giro in ciascuna delle postazioni della cucina per rivedere cosa stavano facendo.

Lì hanno trovato diverse cose interessanti, una delle quali rilevata da Jorge Rausch quando è passato attraverso la stazione di Pamela e Cristina, che hanno scelto di preparare una preparazione con una base di filetto di manzo, così la giuria ha detto loro che avrebbero dovuto ricominciare l'esecuzione del loro piatto perché la carne selezionata non aveva bisogno di essere cucinato così tanto.

Pamela e Cristina hanno presentato la salsa più costosa di Masterchef Celebrity a base di filetto. Tratto dal canale RCN in diretta.

Nel tentativo di salvare la sua preparazione, Rausch ha scherzato sul fatto che i partecipanti avrebbero consegnato la salsa più costosa dell'intera storia del programma. Da parte sua, Nicolás de Zubiría ha aggiunto: «stanno usando la lonza per fare una salsa, li vedo molto pizpiretas».

Uno dei momenti divertenti è stato interpretato da Tatán Mejía e Chicho Arias, che sono stati tagliati fuori una delle salse che stavano preparando mentre consegnavano la spiegazione del loro piatto durante la visita stagionale fatta dallo chef Nicolás de Zubiría e Jorge Rausch, che gli ha chiesto di fare una presentazione simile a un episodio precedente.

Chicho Arias, per aver difeso la sua preparazione con Tatán Mejia davanti ai giudici, gli ha lasciato tagliare una salsa. Tratto dal canale RCN in diretta.

«Sono andato a difendere il 'tatanismo' e ho lasciato battere una crema di latte», ha detto Chicho, mentre difendeva il suo piatto, vi interviene Tatán Mejía, che ride menziona: «quel tatanismo, non so cosa, se funziona... juep$% e la mia crema è stata tagliata... tutto è stato danneggiato, avevamo 10 piani e tutti e 10 sono andati male. »

Era il momento delle presentazioni e il piatto che più attirava l'attenzione degli chef era quello preparato da Manuela González e Estiwar G, che chiamarono «Suchicharrón», che consisteva in sushi chicharrón, con maionese e polvere di chicharrón all'interno del maki. La coppia è riuscita a prendere la tanto attesa spilla immunitaria.

«È spettacolare, un buon rotolo, il riso in un rotolo di sushi la cosa più importante, il granito è rispettato che quando mordi senti ogni granito, ben stagionato, molto potere», ha detto Nicolás de Zubiría.





