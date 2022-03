Marine è morto dopo essere stato colpito dal suo compagno a Buenaventura

Imagen de archivo fechada el l 7 de noviembre de 2018, que muestra a Infantes de marina de la Armada de Colombia. EFE/Ernesto Guzmán Jr /Archivo

Un marine del 24° battaglione fluviale del Corpo dei Marines è morto dopo essere stato colpito da un colpo di proiettile, apparentemente accidentalmente, da uno dei suoi colleghi. Gli eventi si sono svolti nel pomeriggio del 24 marzo nel battaglione situato nel porto di Buenaventura, nella Valle del Cauca.

Lo scapolo diciannovenne, identificato come José Luis Arce Zambrano, è stato colpito dall'arma dell'equipaggiamento di uno dei suoi compagni di classe, ed è rimasto gravemente ferito.

Secondo le informazioni della Marina colombiana, una volta che si sono verificati gli eventi, l'istituzione ha predisposto i mezzi per evacuarlo in una clinica nella città di Buenaventura, Valle del Cauca, dove purtroppo è arrivato senza segni vitali.

La Marina colombiana ha assicurato che le rispettive indagini sono già in corso per stabilire i motivi del crimine. Ha inoltre dichiarato che forniranno tutte le informazioni necessarie richieste dalle autorità competenti.

L'istituzione ha anche riferito che il marine coinvolto nella morte di José Luis Arce Zambrano sta ricevendo sostegno da Naval Health.

Va ricordato che il Marine, originario di Barranquilla, Atlántico, stava svolgendo il servizio militare per undici mesi nel 24° battaglione fluviale di fanteria marina a Buenaventura, Valle del Cauca.

Finora è noto che una volta terminati gli atti urgenti, una procedura che viene eseguita dopo la morte di una persona, il corpo del 19enne verrà trasferito a Barranquilla, dove la sua famiglia effettuerà la sepoltura.

«La Marina colombiana deplora profondamente la morte del marine José Luis Zambrano Arce e offre le sue più sentite condoglianze, mentre svolge indagini pertinenti e svolge l'accompagnamento psicosociale ai parenti, ai compagni e ai cari di questo eroe della Patria», ha detto più tardi l'istituzione navale. di cosa è successo nel Marine Corps River Battalion n. 24.

Prigione per Marine per aver estorto denaro al prete di Granada, Meta

Un marine è stato mandato in prigione per il reato di estorsione. Questo è Brayan Estiven Barragán Caro, 18 anni, che ha commesso il crimine durante un congedo.

Un tribunale di garanzia di Granada, Meta, ha emesso il mandato di arresto intramurale contro la Marina e un'altra persona identificata come Uriel David Maya Tirado, 23 anni.

Questi due uomini che sono stati mandati in prigione, a quanto pare, sarebbero responsabili di chiedere che un prete di Granada paghi cinque milioni di pesos per non danneggiare la loro integrità fisica.

I fatti, su cui sta indagando l'ufficio del procuratore generale, sono stati presentati mentre Brayan Estiven Barragán Caro, che sta prestando servizio come marine sull'isola di San Andrés, era su un permesso concesso tra il 25 gennaio e l'8 febbraio di quest'anno.

Secondo il processo, le richieste economiche illegali che Barragán ha fatto in compagnia del suo complice sono iniziate il 28 gennaio, tre giorni dopo che il Marine è arrivato alla popolazione in questione.

