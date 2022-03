L'insolito gol contro il quale la qualificazione ai Mondiali del Qatar potrebbe costare al Mali

È stata senza dubbio una performance da dimenticare. Un incubo. Nemmeno sul palco più pessimista Moussa Sissako avrebbe immaginato cosa sarebbe successo allo stadio del 26 marzo, dove la Tunisia ha vinto un'importante vittoria contro il Mali in uno dei playoff delle Qualificazioni Africane sulla strada per la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Al 36° minuto del primo tempo, il difensore centrale dello Standard Liegi del Belgio ha voluto mandare la palla al portiere Ibrahim Bosso Mounkoro, che non stava bene e non è riuscito a impedire alla palla di entrare nel suo recinto. Incredulo, Sissako si accovacciò senza capire l'errore che aveva commesso e poi un paio di compagni vennero a confortarlo per uscire mentalmente da quel brutto momento. Tuttavia, la tempesta non era passata...

Solo quattro minuti dopo, l'attaccante tunisino Seifeddine Jaziri è scappato mano nella mano per segnare il secondo gol e Sissako lo ha giocato da dietro, fuori area. L'arbitro Tessema Weyesa Bamlak non ha esitato a mostrargli il cartellino rosso e lo ha mandato alle docce. Disastro totale per il 21enne difensore emerso al Paris Saint-Germain che mancherà la rivincita in Tunisia martedì prossimo.

Questo insolito blooper era molto simile a quello di Piero Hincapié e Hernán Galíndez nella partita che l'Ecuador ha giocato contro il Paraguay a Ciudad del Este per le qualificazioni sudamericane. La finale per gli ecuadoriani è stata un'altra perché nonostante abbiano perso contro l'Albirroja, hanno sigillato il biglietto per la prossima Coppa del Mondo.

Il Mali è ad un passo dal fare la storia perché non si è mai qualificato per una Coppa del Mondo. Tra i suoi più grandi successi calcistici ci sono un secondo posto nella Coppa d'Africa (1972), due terzi posti (2012 e 2013) e due secondi classificati nel Campionato delle Nazioni Africane (2016 e 2021). La storia non è risolta e cercherà di trasformare la serie in territorio tunisino.

È COSÌ CHE SI SONO CONCLUSE LE PARTITE DI GAMBA DEL REPECHAGE IN AFRICA

Egitto 1-0 Senegal

Camerun 0-1 Algeria

Ghana 0-0 Nigeria

RD Congo 1-1 Marruecos

Mali 0-1 Tunisia

*Tutte le rivincite si giocheranno martedì prossimo

