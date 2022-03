L'ABM «ha costruito ponti con il governo federale» per «creare una banca più forte»: Daniel Baker

L'85a Convenzione bancaria si è conclusa venerdì tra toni di cordialità tra l'Associazione delle Banche del Messico (ABM) e il governo di Andrés Manuel López Obrador, dopo giorni segnati da controversie con la Banca del Messico (Banxico) e dalla crisi della guerra conflitto tra Russia e Ucraina.

Nelle sue dichiarazioni conclusive alla stampa, Daniel Becker, il leader dell'Abm, ha sottolineato che le banche «hanno costruito ponti con il governo federale» per «creare banche più forti».

«Con grande comunicazione, con buoni messaggi, con un presidente reattivo e sono sicuro che da questo saremo in grado di costruire un sistema più robusto», ha detto il rappresentante dei vertici del settore finanziario, che riunisce più di 50 banche.

Durante l'inaugurazione dell'85a Convenzione bancaria, il presidente Andrés Manuel López Obrador si è scusato per aver rivelato che la Banca del Messico (Banxico) avrebbe aumentato il suo tasso di interesse di 50 punti base. Ha detto di ritenere che l'annuncio fosse già stato reso pubblico. (Foto: EFE/David Guzman/Archivio)

Dopo due anni, la Convenzione bancaria è tornata di persona ad Acapulco con l'aspettativa di superare la crisi pandemica, che ha causato una contrazione storica dell'8,2% del prodotto interno lordo (PIL) nel 2020 e un rimbalzo del 4,8% nel 2021 in Messico.

Nonostante il messaggio di Daniel Baker, la conferenza è stata segnata dalla polemica creata da López Obrador, che giovedì ha rotto tutti i precedenti avanzando la decisione del Banco de México (Banxico) di aumentare il tasso di interesse di 50 punti base al 6,5%, un potere esclusivo della banca centrale.

Insolitamente, il presidente ha offerto delle scuse al consiglio di amministrazione alla convention, un atto che Becker ora ha riconosciuto.

«Ci conferma solo che gli uomini capaci hanno la capacità di rettificare, e la rettifica mi sembra molto potente e parla molto bene del presidente», ha detto Becker ai media.

Fotografia d'archivio di una donna che mostra la nuova banconota da 200 pesos presentata durante un evento organizzato dal Banco de México, a Città del Messico (Messico). EFE/José Mendez

Anche il rappresentante della leadership finanziaria, che ha annullato la cerimonia ufficiale di chiusura e ha tenuto solo una conferenza stampa all'inizio, si è detto soddisfatto del messaggio di López Obrador, anche se giovedì gli ha chiesto un dialogo più «costruttivo» e condizioni di «certezza».

«Positivo. Il presidente, credo che l'abbiate visto, capisce il settore bancario, sa che è un settore importante, rilevante, che possiamo sostenere la crescita economica e, come avete visto, molto positivo», ha detto questo venerdì interrogato dalla stampa.

Ha anche riconosciuto che il presidente «si è impegnato a non fare alcuna riforma alla banca», promessa che «ha rispettato».

«Sì (questo è il segnale che speravamo), penso che finché il settore bancario rimarrà una banca inclusiva con una dimensione sociale, avremo la capacità di mobilitarci e penso che in questo senso sia stato molto soddisfacente», ha risposto all'espressa domanda.

Il conflitto di guerra tra Russia e Ucraina è stato un altro argomento discusso nell'85a Convenzione bancaria. (Foto: EFE/EPA/STRINGER)

Oltre a questa controversia, la convenzione si è svolta all'ombra della crisi derivante dall'invasione russa dell'Ucraina.

Nell'ultimo giorno di conferenze, l'ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e l'inviato speciale delle Nazioni Unite per le finanze e il clima Mark Carney hanno avvertito degli effetti della guerra in Ucraina che avrà un impatto sul Messico.

«Dobbiamo fare ogni sforzo per costringere la Russia a fermare immediatamente l'invasione, e in secondo luogo, penso che anche noi dobbiamo fornire sostegno umanitario a tutti questi rifugiati e al popolo ucraino le cui vite sono state colpite», ha chiesto Ban Ki-moon.

Da parte sua, Mark Carney ha sottolineato che «la combinazione di alti prezzi dell'energia, a volte scarsità, il rischio di mancanza di carbone e il lungo termine in termini di competitività climatica genererà una transizione».

Il presidente dell'ABM ha riconosciuto che la guerra ha abbassato le aspettative di crescita in Messico, che sta anche affrontando un'inflazione del 7,29% - secondo il rapporto dell'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Inegi) pubblicato giovedì scorso - il che significa il suo livello più alto in due decenni.

Foto: EFE/Sashenka Gutierrez/Archivio

«La verità è che c'è un ambiente di alta inflazione e una questione di guerra che non era sul radar, dobbiamo seguire gli eventi e aspettare, ma vediamo una crescita che può essere compresa tra il 2,5% e il 3,5% «, ha detto Becker.

Nonostante le prospettive, ha evidenziato la solidità e l'ottimismo del sistema bancario, considerando che in Messico «le condizioni sono pronte a investire».

«La tensione che esiste tra gli Stati Uniti e i paesi asiatici genera un'opportunità per fare produzione in Messico, penso che nonostante si trovi in un contesto molto difficile, anche il Messico si trovi in una posizione molto privilegiata e speriamo di catturare il valore di quelle possibilità», ha concluso.

Con informazioni fornite da EFE

CONTINUA A LEGGERE: