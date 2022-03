Il presunto femminicidio è caduto da Atena, una ragazza di 13 anni assassinata a Ecatepec

La polizia municipale di Ecatepec ha arrestato il presunto femminicidio di una minorenne nello Stato del Messico.

Gli eventi si sono svolti il 6 marzo nel comune dell'entità nell'unità abitativa Fovissste José María Morelos y Pavón. La persona responsabile è stata identificata come José Manuel «N».

I residenti dell'unità abitativa sono stati quelli che hanno trovato il corpo del minore, Athena, e hanno schierato diversi gruppi di ricerca per trovare la persona responsabile, che è fuggita dal posto.

Il corpo del minore è stato trovato dietro l'edificio 92, vicino a dove risiedeva la vittima. Secondo i primi rapporti delle autorità, la ragazza sarebbe stata uccisa lo stesso giorno in cui i vicini hanno trovato il suo corpo.

È stata vista l'ultima volta quel giorno quando ha lasciato l'appartamento dove viveva alle 17:00 Due ore dopo, i residenti dell'Unità hanno riferito che era stata picchiata da un uomo, così hanno informato le autorità.

La ragazza è stata uccisa nel parco giochi Unity (foto: speciale)

A questo proposito, il sindaco di Ecatepec, Fernando Vilchis, ha pubblicato un video sui suoi social network in cui si è congratulato con le autorità per l'arresto del presunto colpevole, che, secondo testimoni, è fuggito saltando sui tetti degli edifici circostanti.

«Voglio congratularmi con gli elementi, la squadra speciale a cui è stato affidato questo compito per essere in grado di catturare questo argomento relativo a questo omicidio o è probabilmente responsabile del crimine di omicidio», ha detto Vilchis.

Secondo i rapporti, Josué Manuel «N» è stato arrestato nel pomeriggio del 25 marzo nella colonia di Guadalupe Victoria per aver presumibilmente aggredito diverse persone con un'arma da fuoco.

A seguito di questi incidenti e della denuncia degli abitanti della colonia, la polizia ha stabilito un'operazione per la loro localizzazione e apprensione.

Vilchis ha anche sottolineato il suo impegno a continuare a unire gli sforzi con le autorità per mantenere la sicurezza nell'entità: «È un compito importante, volevamo lavorare di più su un importante coordinamento con diverse istituzioni. Sono sicuro che lo raggiungeremo (...) con il principio di essere in grado di mostrare la società come stiamo facendo».

(Foto: AP)

Allo stesso modo, il secondo mandato di arresto è stato dato contro Andrés Filomeno Mendoza Celis, noto come il femminicidio seriale di Atizapán, per aver privato la vita di Rubicela Gallegos il 20 luglio 2019.

Rubicela Gallegos è una delle sei vittime identificate dai test del DNA dopo la scoperta di oltre 4.300 resti scheletrici nella casa del femminicidio,

Sebbene sia già stato condannato all'ergastolo, i processi continuano a identificare almeno altre 19 vittime per le quali viene punito.

Tuttavia, Ecatepec rimane uno dei comuni dell'intero paese con il maggior numero di femminicidi. Per questo motivo, l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, si sono svolte mobilitazioni a Ecatepec per chiedere giustizia per le vittime del femminicidio e della violenza di genere nell'entità.

Inoltre, Edomex è sotto l'allerta di genere dal 2015, poiché solo nel 2021 sono stati registrati 8 nella demarcazione e dei 992 femminicidi registrati in tutto il Paese, nello Stato del Messico Sono stati registrati 132.

CONTINUA A LEGGERE: