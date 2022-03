Il gruppo Los Chupa Recio ha escluso legami con la banda uccisa a Celaya

Il 22 marzo, i sette membri del gruppo della banda Los Chuparrecio sono stati uccisi nella comunità di San José el Nuevo, Celaya. Dopo aver avvisato le autorità di un veicolo in fiamme, le autorità di Guanajuato hanno identificato che si trattava dei musicisti, quindi i loro cari e fan lamentava profondamente il fatto.

Tuttavia, c'è una band originaria di La Manga, a Fresnillo, Zacatecas, il cui nome è molto simile a quello dei musicisti colpiti, appartengono addirittura al genere regionale messicano; è Los Chupa recio, cioè suona lo stesso ma è scritto con spazio e con una sola «r».

A causa di questa coincidenza, alcuni media e altri hanno usato le sue fotografie per diffondere il caso, e i membri di Los Chupa Recio hanno iniziato a ricevere le condoglianze e molte persone si sono preoccupate per la sua apparente morte.

Di fronte alla confusione che stava cominciando a diventare virale, il batterista della band decise di fare un video chiarificatore per spiegare che non erano stati i musicisti colpiti:

«Christian Lugo, batterista dei Los Chupa recio, una band del nord vi saluta; giusto per chiarire una situazione che è un po' sfortunata per alcuni colleghi musicisti; e fortunatamente per noi, tutti i membri del gruppo stanno andando molto bene, stiamo riposando nelle nostre case grazie a Dio, godendo di ottima salute e prendendo forza per le prossime presentazioni», ha detto.

Sono membri Los Chupa recio, la banda che non è stata colpita dalla violenza (Foto: Facebook/Los Chupa recio)

Nella registrazione, Christian Lugo si è anche unito alle condoglianze per la band Los Chuparrecio e ha ribadito più volte che il gruppo Los Chupa recio non era stato vittima di alcun tipo di violenza:

«Purtroppo quei colleghi musicisti - non sappiamo da quale gruppo - sono morti e per mano di... beh, in modo ingiusto; quindi vogliamo solo fare la dichiarazione e dirti che abbiamo trovato il migliore; grazie mille per esserti preoccupato, non lasciarti trasportare dalla notizia, perché forse tu hanno scattato le prime foto che hanno trovato», ha detto il musicista.

La tragedia di Los Chuparrecios

Secondo la loro pagina Facebook, una delle ultime esibizioni di Los Chuparrecios è stata cinque giorni fa a una festa per bambini nella comunità e stavano andando a un concerto a San Jose el Nuevo. Il gruppo originario di Juan Martín era composto da sette uomini e i suoi fan si sono detti molto tristi per la notizia perché «hanno giocato solo per condividere la loro gioia» e «hanno conquistato le persone con il loro grande carisma».

Secondo la loro pagina, questo è quello che sembravano 13 anni fa (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

La band stava andando a un concerto (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

Le autorità statali hanno riferito che la notte del 22 marzo sono stati avvisati dell'incendio di un camioncino Ford F-150 del 1987, rosso, all'interno del quale si trovavano i corpi dei musicisti. Le vittime, secondo le immagini che circolavano sui social network, indossavano pantaloni e t-shirt in denim. Potrebbero essere stati torturati.

Quella mattina, il procuratore di Guanajuato Carlos Zamarripa ha dichiarato che finora non c'era alcuna linea di indagine sul massacro. Ufficiosamente, è stato dettagliato che tra i corpi c'era quello di un minore; tuttavia, il pubblico ministero non ha confermato le informazioni.

Sono tre membri dei Los Chuparrecio, la band di musicisti calcinati a Celaya (Foto: Facebook/Los-Chuparrecio)

Sono emerse anche alcune versioni in cui si assicurava che i responsabili della morte dei musicisti fossero stati alcuni gruppi di trafficanti di droga, ma finora non vi è alcuna conferma di questo fatto.

D'altra parte, la persona che è rimasta responsabile della pagina Facebook di Los Chuparrecio ha pubblicato un video compilation con una canzone del gruppo e un gran numero di fotografie dei membri, in alcuni sono in varie presentazioni, in altri appaiono con gli amici e in altri si divertono di più le loro vacanze.

I membri della band sono stati velati alle 20:00 di venerdì 25 marzo.

