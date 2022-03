Gli attacchi di cuore sono la principale causa di morte al di sopra del covid-19

Secondo DANE, secondo il suo ultimo rapporto sulla nascita e la mortalità in Colombia, gli attacchi di cuore sono la principale causa di morte durante il quarto trimestre del 2021 e finora nel 2022. Così, superando il covid 19 come principale causa di morte negli ultimi due anni.

Pertanto, tra le prime dieci cause di morte negli uomini finora nel 2022, la cardiopatia ischemica è al primo posto con il 17,7% dei decessi che si verificano. È seguito da alcune malattie infettive e parassitarie, in questa categoria si classificano i decessi per covid-19 confermato e sospetto, con il 17,1%. Al terzo posto ci sono gli attacchi, in particolare gli omicidi con il 6,0% e che sono aumentati del 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Per quanto riguarda le donne, nel 2022 ci sono stati 14.293 decessi, di cui il 18,1% dovuti a cardiopatie ischemiche, seguite da alcune malattie infettive e parassitarie che hanno raggiunto il 16,2%.

Per quanto riguarda le malattie infettive e parassitarie, il rapporto evidenzia che tra il 16 marzo 2020 e il 6 marzo 2022 sono stati segnalati un totale di 138.511 decessi confermati per covid 19, 12.820 per sospetto covid-19 e 20.457 decessi per polmonite e influenza.

E riflette che tra tutti i mesi che la pandemia è durata in Colombia, il mese di giugno 2021 è stato quello che ha registrato il maggior numero di morti per covid 19 confermati con 17.186 casi.

Il rapporto presenta anche i dati delle nascite, quindi è stato confermato che durante il quarto trimestre del 2021 sono state registrate 154.788 nascite, riflettendo un calo del 3,3 per cento (5.335 casi in meno) rispetto allo stesso periodo del 2020. Di questi, il 51,4% erano maschi e il 48,6 per cento erano femmine.

Dal punto di vista dell'età della madre, il 53,1% delle nascite segnalate nel quarto trimestre del 2021 si è verificato nel gruppo di donne di età compresa tra i 20 e i 29 anni e il 26,3% era concentrato nelle madri di età compresa tra 30 e 39 anni.

Il numero di nascite nel gruppo di madri di età compresa tra 15 e 19 anni è passato da 27.807 nel quarto trimestre del 2020 a 26.701 nello stesso periodo del 2021, riflettendo un calo del 4,0%.

Nel confronto tra il quarto trimestre 2021 rispetto al 2020, c'è anche un aumento del 15,5% del numero di nascite da madri di età inferiore ai 14 anni nel territorio nazionale.

Confrontando l'anno 2022 (gennaio) con lo stesso periodo del 2021, sono state segnalate 46.942 nascite (51,1% degli uomini e 48,9% delle donne), con una maggiore partecipazione nei gruppi di donne di età compresa tra 20 e 24 e 25 e 29 anni; tuttavia, la proporzione nella fascia di età 20-24 è leggermente diminuita, dal 29,2% nel 2021 al 27,5 per cento nel 2022, che corrisponde a una variazione del 4,5%.

Nel 2022 si è registrato un aumento del 20,1% del numero di nascite di madri di età compresa tra 10 e 14 anni.

Finora quest'anno evidenziamo la diminuzione delle nascite da madri con stato civile «non sposate» e «convivono con il proprio partner da meno di due anni», rispetto allo stesso periodo del 2021, con una riduzione del 2,8%.

