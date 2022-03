UE e Stati Uniti raggiungono un accordo sul trasferimento dei dati

(Bloomberg) L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno rotto lo stallo di un nuovo accordo di trasferimento dei dati, che potrebbe impedire uno scenario catastrofico per giganti della tecnologia come Meta Platforms Inc e migliaia di altre società che si affidano al libero flusso di informazioni attraverso l'Atlantico.

L'UE e gli Stati Uniti hanno annunciato venerdì di aver concordato in linea di principio un nuovo accordo dopo l'annullamento del precedente a causa delle preoccupazioni sul potere delle agenzie statunitensi di spiare le informazioni senza adeguate garanzie di privacy.

Questo nuovo accordo «consentirà flussi di dati prevedibili e affidabili, bilanciando la sicurezza, il diritto alla privacy e alla protezione dei dati», ha dichiarato venerdì su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Mentre i negoziatori devono ancora elaborare i dettagli più fini, il risultato potrebbe porre fine all'incertezza sui flussi di dati che ha portato Meta, proprietaria di Facebook, ad avvertire di una possibile uscita dall'UE se il vuoto legale persistesse.

timori legali sono aumentati quando la Corte di giustizia dell'UE, la più alta istanza giudiziaria del blocco, in una sentenza a sorpresa del 2020 ha annullato il cosiddetto «Privacy Shield», un accordo di trasferimento transatlantico, per il timore di vecchia data che i dati dei cittadini non sarebbero stati al sicuro dalla sorveglianza degli Stati Uniti.

Pur mantenendo un sistema separato basato su contratto per continuare a trasferire dati, i dubbi espressi dai giudici dell'UE sulla protezione dei dati negli Stati Uniti hanno reso anche questa alternativa dubbia.

L'accordo politico di venerdì segue la visita del presidente Joe Biden a Bruxelles, dove giovedì ha anche partecipato a vertici consecutivi con la Nato, il Gruppo dei Sette e l'Ue.

L'accordo mirava a garantire la privacy e la sicurezza dei dati e proteggere il traffico di dati «che costituisce la base di una relazione economica di 7,1 trilioni di dollari tra Stati Uniti e UE», ha detto alla stampa il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan venerdì all'Air Force One dopo la sessione a Bruxelles.

L'accordo «ci mette davvero in condizione di garantire che le aziende tecnologiche statunitensi - grandi aziende, sì, ma soprattutto le piccole e medie imprese - saranno protette man mano che andiamo avanti e saranno in grado di operare pienamente e in sicurezza nel contesto delle relazioni economiche transatlantiche tra gli Usa e l'Ue», ha detto. Sullivan.

La sentenza del 2020 del tribunale dell'UE ha costretto le autorità di regolamentazione su entrambe le sponde dell'Atlantico e le autorità di protezione dei dati dell'UE a tornare al tavolo di lavoro, per affrontare le ramificazioni tra i dubbi sulla sicurezza dei dati degli utenti dell'UE una volta inviati negli Stati Uniti. La sentenza significava che migliaia di aziende che inviavano dati commerciali negli Stati Uniti dovevano cercare modi alternativi per mantenere il flusso di dati.

I trasferimenti di dati sono stati afflitti da difficoltà per anni e i giudici dell'UE non hanno paura di intervenire. Nel 2015, la più alta corte dell'UE ha ribaltato un precedente sistema di trasferimento dati transatlantico, chiamato Safe Harbor, per paura che le spie statunitensi potessero ottenere un accesso illimitato ai dati dell'UE.

La controversia risale al 2013, quando l'ex appaltatore Edward Snowden ha esposto la portata dello spionaggio della National Security Agency degli Stati Uniti. L'attivista per la privacy Max Schrems ha sfidato Facebook nei tribunali irlandesi, dove la società di social media ha sede in Europa, sostenendo che i dati dei cittadini dell'UE sono a rischio in quel momento viene trasferito negli Stati Uniti.

Schrems ha detto venerdì di non essere convinto che la nuova bozza di accordo risolverà i problemi dei precedenti e ha messo in dubbio i tempi dell'annuncio.

«L'accordo era apparentemente un simbolo che Von der Leyen voleva, ma non ha il sostegno di esperti a Bruxelles, poiché gli Stati Uniti non si sono mossi», ha detto Schrems in una dichiarazione inviata via email. «È particolarmente spaventoso che gli Stati Uniti abbiano presumibilmente usato la guerra contro l'Ucraina per fare pressione sull'UE su questa questione economica».

