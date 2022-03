Tra le accuse di tentativo «accelerato», i deputati hanno iniziato la discussione sulla riforma dell'elettricità

Fotografía cedida este mates por la Cámara de Diputados de México, en la que se registró el desarrollo de una sesión ordinaria de trabajo, en Ciudad de México (México). El Parlamento aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente. EFE/Cámara de Diputados

In mezzo alle richieste dell'opposizione, la Camera dei Deputati ha iniziato la discussione sulla riforma elettrica proposta dal presidente Andrés Manuel López Obrador e sebbene si preveda di andare alla sessione plenaria ad aprile, non ci sarebbe ancora una data fissa, almeno questo è stato affermato dal presidente della commissione per i punti costituzionali, Juan Ramiro Robledo.

«Le informazioni per la stampa non sono informazioni ufficiali. C'è una data di inizio per il processo della fase di discussione, che è oggi; è destinato a governare e approvare ad aprile, anche se non esiste una data precisa per andare alla sessione plenaria «, ha detto il legislatore del National Regeneration Movement (Morena), durante una conferenza stampa.

Questo, dopo che è andato oltre i media che l'iniziativa sarebbe stata votata il 13 aprile, nel bel mezzo della Settimana Santa, che ha causato critiche da parte dell'opposizione.

La Camera Federale dei Deputati del Messico (Foto: per gentile concessione)

Il legislatore morenista ha negato l'intenzione di approvare la riforma accelerata dell'elettricità.

«L'iniziativa del presidente, che è quella che motiva questo processo, è già stata presentata per sei mesi (prima del Legislativo), non può essere affrettata, non ci può essere fretta, non ci possono essere obiezioni sul tempo se ha sei mesi. E per lavorare il Legislativo, perché ogni giorno può essere abilitato e qualsiasi giorno è possibile», ha detto.

Robledo ha affermato che una volta che le Commissioni Unite per l"energia e i punti costituzionali saranno istituite in sessione permanente la prossima settimana, tutti i gruppi parlamentari saranno in grado di esprimere le loro considerazioni sulla proposta.

«Tutti i gruppi parlamentari saranno in grado di contribuire, potranno discutere, potranno opporsi a qualsiasi aspetto di un progetto di parere che verrà emesso», ha sottolineato.

Da parte sua, il presidente della Commissione Energia, Manuel Rodríguez, ha sottolineato che la riforma elettrica del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene garanzie per gli investimenti di individui già presenti nel settore elettrico.

Foto: EFE/José Pazos/Archivio

La controversa iniziativa di riforma del presidente López Obrador cerca di limitare la partecipazione privata alla generazione di elettricità al 46% a favore della Commissione federale dell'elettricità (CFE) accusata di utilizzare impianti inquinanti e obsoleti.

I deputati dell'opposizione hanno criticato l'urgenza con cui si intende discutere e analizzare questa riforma costituzionale.

Per realizzare la riforma, il governo federale ha bisogno di una maggioranza qualificata alla Camera dei Deputati (333 legislatori). Tuttavia, Morena ha perso questa maggioranza dopo le elezioni di midterm del 6 giugno, dal momento che sommando i suoi voti con quelli dei suoi alleati (PT e Green Party) ne hanno solo 277, quindi deve convincere almeno 57 deputati dell'opposizione.

Prima di essere discusso alla Camera dei Deputati, un Parlamento Aperto si è tenuto per settimane alla Camera bassa con politici, analisti e rappresentanti del settore per valutare la proposta di riforma.

(Foto: screenshot)

Durante l'installazione del gruppo di amicizia Messico-USA che è stato installato alla Camera dei Deputati, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Ken Salazar, ha chiesto una riforma dell'elettricità per rispettare gli accordi e i contratti esistenti.

«Che i contratti siano rispettati, gli accordi che sono stati stipulati con le leggi esistenti da allora hanno investito, perché se non c'è fiducia non ci saranno investimenti e abbiamo bisogno di investimenti. Abbiamo bisogno di investimenti nel sud-est, abbiamo bisogno di investimenti a Coahuila, in luoghi dove c'è tanta energia solare», ha detto.

A questo proposito, Manuel Rodríguez González, presidente della Commissione Energia della Camera dei Deputati, ha affermato che «sono garantiti gli investimenti di coloro che sono già presenti nel settore elettrico».

Foto: EFE/Mario Arturo Martinez/Archivio

Ha anche chiesto tranquillità a Salazar perché, ha detto, «gli investimenti privati nazionali ed esteri che sono presenti, e quelli futuri, avranno tutte le garanzie per rimanere presenti in Messico».

Allo stesso modo, Robledo ha affermato che «tutto il contenuto e la portata legale dei contratti e dei permessi saranno rispettati. Questo è quanto afferma l'iniziativa del presidente».

Con informazioni fornite da EFE

