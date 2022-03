Questo è ciò che si sa degli indigeni nel Parco Nazionale di Bogotà dopo la giornata di caratterizzazione: ce ne sono più di 1.500

In conformità con la decisione di tutela della Terza Corte, con sede a Suba, e dopo due tentativi falliti, il Distretto è riuscito a svolgere la mattina di questo giovedì 24 marzo, la caratterizzazione degli indigeni Embera si stabilirono nel Parco Nazionale.

Come riportato dal Distretto, il processo è iniziato nelle prime ore del mattino con l'installazione di un posto di comando unificato, dove il Ministero dell'Interno e la sua Direzione per gli Affari Indigeni e delle Minoranze, il Segretariato di Governo e l'Alto Consiglio per la Pace, le Vittime e la Riconciliazione ha accompagnato il processo di identificazione dei membri della comunità Embera, garantendo al contempo la garanzia dei loro diritti.

Dopo la giornata di lavoro con le comunità indigene nel Parco Nazionale, l'Alto Consiglio ha riferito che i dati preliminari del processo di caratterizzazione hanno mostrato che 275 famiglie Embera Chamí e Katío sono ospitate nel settore, cioè un totale di 747 persone, mentre, da altri indigeni gruppi, sono state registrate 261 famiglie, pari a 838 persone.

Immagine dei funzionari distrettuali durante il processo di caratterizzazione delle famiglie indigene nel Parco Nazionale. Foto: Alto Consiglio della Pace a Bogotà

Pertanto, secondo i dati raccolti dal Distretto, ci sono attualmente 536 famiglie indigene stabilite nel Parco Nazionale, il che significa un totale di 1.585 persone.

«Va notato che il 90% delle persone appartenenti al processo Bakatá non trascorre la notte nel Parco Nazionale, poiché sono arrivate nelle ultime ore (tra mercoledì sera e giovedì presto)», ha chiarito l'Alto Consiglio per la pace.

D'altra parte, l'entità ha riferito che, durante il processo di caratterizzazione, era presente anche una brigata del Ministero della Salute, al fine di valutare lo stato di salute delle comunità indigene e quindi garantire servizi medici pertinenti.

Il processo di caratterizzazione delle famiglie indigene nel Parco Nazionale è stato accompagnato anche da una brigata del Ministero della Salute, che era responsabile della verifica dello stato di salute della comunità. Foto: Alto Consiglio della Pace a Bogotà

Dopo il giorno di identificazione della comunità indigena, il Distretto dovrà iniziare il processo di restituzione di queste famiglie nei loro territori ancestrali, come è stato fatto nelle settimane precedenti con le comunità indigene stabilite nel parco La Florida. A tal fine, deve essere condotto un processo volontario del popolo Embera, ovvero verrà identificato il monitoraggio attraverso il quale le famiglie vogliono tornare sotto le garanzie concesse loro dal governo nazionale.

«Dalla caratterizzazione, inizieremo a cercare percorsi che, all'interno di ogni popolo indigeno e in base alla particolare situazione di ciascuna delle persone che si trovano nel Parco Nazionale, possano trovare soluzioni tempestive», ha detto in un dialogo con Noticias Caracol, il delegato per il Ministero pubblico e garante dei diritti Ricardo Medina Rico.

Va ricordato che martedì 1 marzo l'Unità per le vittime, in collaborazione con il Segretariato del Governo e l'Alto Consiglio per la Pace, le Vittime e la Riconciliazione di Bogotà, ha lanciato il ritorno nei loro territori di 79 famiglie indigene Embera che si trovavano nell'Unità di protezione del Parco La Florida .

In totale, secondo Rodríguez, 58 famiglie sono tornate a Bagadó (Chocó) il 1 marzo; 12 sono tornate a Pueblo Rico (Risaralda), mentre altre 9 sono tornate a Carmen de Atrato (Chocó).





