Queste sono le 10 colonie con il più alto tasso di omicidi intenzionali nel CDMX

Secondo l'ufficio del procuratore generale di Città del Messico (FGJ-CDMX), cinque sindaci hanno concentrato le 10 colonie con la più alta incidenza del crimine di omicidio intenzionale dal 2018 ad oggi.

Sono Cuauhtémoc, con 3 colonie; Venustiano Carranza, con una; Iztapalapa, con tre; Tlalpan, con due; e Coyoacán, con uno.

Il rapporto rileva che la colonia di Morelos ha registrato il maggior numero di vittime di omicidio intenzionale, con 125 casi tra gennaio 2019 e gennaio 2022, di cui 64 casi sono stati registrati nel territorio di Cuauhtémoc e 61 a Venustiano Carranza, mentre la colonia Centro ha registrato 54 omicidi intenzionali in quel periodo di tempo.

Entrambe le colonie, Morelos e Centro, sono state uno dei principali punti operativi del gruppo criminale La Unión de Tepito, dove ha influenzato i 30 omicidi registrati nella colonia Doctores, che è al terzo posto per incidenza di questo crimine.

colonia morelos giustiziato (Foto: Cuartoscuro)

La maggior parte di questi omicidi sono associati alla rivalità tra l'Unione di Tepito con il gruppo criminale Anti Unione per il territorio per la vendita di droga, nonché a causa dell'adeguamento dei conti all'interno del cosiddetto «Drop by Drop», un meccanismo utilizzato da una banda criminale guidata da cittadini colombiani per prestare soldi principalmente ai trader.

Il quarto posto è occupato dalla colonia Central de Abasto nell'ufficio del sindaco di Iztapalapa, con 29 omicidi intenzionali. Il crimine, in questa parte della città, non è associato a una banda criminale, ma all'assalto a commercianti e inquilini, oltre che alla liquidazione dei conti.

Con 27 omicidi, la colonia Totolapan di San Andrés a Tlalpan è al quinto posto e la zona centrale di Venustiano Carranza al sesto posto con 25 omicidi.

Le colonie Pedregal Santo Domingo a Coyoacán, San Miguel Topilejo de Tlalpan, l'Esercito Orientale e Lomas de San Lorenzo, a Iztapalapa, hanno registrato 324 omicidi intenzionali dal 2019 al 2022.

In queste ultime aree di Città del Messico durante l'attuale amministrazione sono stati influenzati dai gruppi criminali Los Maceros, Los Rorros e un residuo del cartello Tlahuac.