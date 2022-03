Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare la sua comparsa alla cerimonia degli Oscar

Self proclaimed Hollywood ambassador Gregg Donovan holds an Oscar statuette replica and a placard reading "Hollywood stands with Ukraine" in solidarity with the Ukrainian people following Russia's invasion of Ukraine, as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare un'apparizione video durante la cerimonia degli Oscar domenica prossima, con l'obiettivo di portare un messaggio al mondo sull'invasione russa dell'Ucraina.

Nelle ultime settimane ci sono già state apparizioni di questo tipo davanti a camere legislative come i Comuni, nel Regno Unito, il Parlamento europeo a Bruxelles e il Congresso degli Stati Uniti.

Secondo diversi media americani come il New York Post, Z elensky ha tenuto una serie di colloqui con l"Academy of Motion Picture Arts and Sciences, i cui membri stanno discutendo se ammettere una breve apparizione del presidente.

Volodymir Zelensky parla al parlamento svedese (Paul WENNERHOLM/TT News Agency/AFP)

Non è chiaro se apparirà in diretta o in un messaggio registrato. La discussione all'interno dell'Accademia è se gli Oscar debbano rimanere apolitici mentre continua l'invasione russa dell'Ucraina.

L'iniziativa sarebbe arrivata dalla comica Amy Schumer, che sarà una delle presentatrici della cerimonia e che ha riconosciuto di aver contattato l'organizzazione dell'evento per cercare di concretizzare il suo progetto. Tuttavia, ha ammesso che è improbabile che la sua iniziativa abbia successo.

«Sì, l'ho proposto. Volevo trovare un modo per far apparire Zelensky via satellite o con un discorso preregistrato, perché gli Oscar hanno un pubblico milionario in tutto il mondo. Non avrei problemi a fare una cosa del genere, ma purtroppo non sono io a produrre il gala», ha spiegato Schumer durante il suo periodo nel talk show dell'amica Drew Barrymore.

Amy Schumer (Reuters/Jeenah Moon)

L'artista vuole anche evidenziare il dramma umano che emerge da un'invasione russa che ha già causato migliaia di morti e milioni di sfollati.

«Penso che ci sia una certa pressione nel senso che molti vogliono che [l'evento] sia come una vacanza in cui tutti dimenticano ciò che sta accadendo per una notte. Ma ci sono così tanti occhi e orecchie sul gala degli Oscar. Penso che sia una grande opportunità per fare alcuni commenti, battute che evidenziano persino il quadro attuale», ha aggiunto Schumer.

La rete ABC, che trasmetterà la cerimonia, ha parlato a favore di Zelensky, un ex attore, rilasciando una dichiarazione.

Nel frattempo, si dice che quella che farà una dichiarazione sia l'attrice ucraina Mila Kunis, che insieme a suo marito Ashton Kutcher ha raccolto circa 35 milioni di dollari per i rifugiati ucraini. Zelensky ha espresso la sua gratitudine per gli sforzi di Kutcher e Kunis.

File foto di Ashton Kutcher e Mila Kunis

Come hanno mostrato avvertimenti come quello di Leonardo DiCaprio sulla crisi climatica o l'indignazione di Joaquin Phoenix per l'inseminazione artificiale del bestiame, le celebrità sono raramente timide nel fare dichiarazioni politiche agli Academy Awards, nonostante le accuse di ipocrisia.

«Tutto dipende da come affronti la questione», ha detto l'editorialista di Hollywood Reporter Scott Feinberg in un'intervista all'AFP. «Se sembra che stiano predicando o istruendo, non andrà molto bene. Ma se si tratta di qualcosa sentito o con sentimenti, penso che avremo un altro risultato», ha aggiunto.

