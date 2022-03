Il caldo abbraccio tra Lionel Messi e José Pékerman nell'anteprima Argentina-Venezuela

Fotografía de archivo del seleccionador argentino José Pekerman. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Questo venerdì, nell'anteprima dello scontro tra le squadre di Argentina e Venezuela nella diciassettesima data delle qualificazioni sudamericane in vista della Coppa del Mondo del Qatar 2022, c'è stata una riunione speciale sul campo di La Bombonera con Lionel Messi e José Néstor Pékerman.

Il capitano della nazionale e l'attuale allenatore di Vinotinto si sono incrociati durante il riscaldamento prima dell'inizio delle azioni e si sono salutati amichevolmente con una risata. È che l'allenatore argentino conosce bene La Pulga, è stato lui a convocarlo nel 2006 ai Mondiali in Germania, il primo in carriera del Rosarino che allora aveva 19 anni.

Inoltre, Pékerman è stato colui che ha aperto le porte a Messi della squadra senior il 17 agosto 2005, a Budapest, quando il giovane calciatore del Barcellona ha giocato appena 92 secondi ed è stato espulso per aver schiaffeggiato in faccia l'ungherese Vilmos Vanczák. In quell'incontro ha iniziato nientemeno che Lionel Scaloni nella difesa.

Messi e l'attuale allenatore del Venezuela si sono salutati e hanno incrociato alcune parole amichevoli, un chiaro gesto che il rapporto tra loro è buono, nonostante il fatto che l'ultima immagine che viene ricordata di loro insieme sia quella di Leo seduto sulla panchina dei sostituti nel duello contro Germania per i quarti di finale della Coppa del Mondo 2006. Per quella partita, l'allenatore ha scelto di lasciarlo in panchina e scommettere su Julio Cruz.

Quell'episodio non ha generato rancore. Anche nel 2009, dopo aver vinto il Pallone d'Oro, l'allora stella del Barcellona lo chiamò nel suo discorso: «A Pékerman, che ringrazierò sempre per avermi dato l'opportunità di debuttare in una Coppa del Mondo». In quella gara, il Rosarino segnò un gol contro Serbia e Montenegro nella sconfitta per 6-0 del secondo turno della fase a gironi.

All'inizio di questa nuova fase, Pékerman ha debuttato con una vittoria casalinga per 4-1 contro il Venezuela e poi è caduto per lo stesso risultato contro l'Uruguay a Montevideo. Il suo obiettivo principale è qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 che si terrà in Canada, Stati Uniti e Messico, cosa che non è mai successa nella storia di Vinotinto.

