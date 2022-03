Fecode chiede un'azione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per prevenire la violenza sessuale

Venerdì 25 marzo, la Federazione colombiana dei lavoratori dell'istruzione (Fecode) ha inviato una lettera al Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendo ulteriori azioni per prevenire la violenza sessuale negli ambienti scolastici del paese.

Nella lettera, gli insegnanti hanno chiesto al governo nazionale di ampliare la copertura dell'applicazione della direttiva 01 del 2022, in cui il Ministero ha emesso linee guida alle autorità territoriali, per la prevenzione della violenza sessuale negli spazi accademici in Colombia.

La comunicazione è indirizzata al Ministro dell'Istruzione, María Victoria Angulo, dove le viene anche chiesto di rafforzare la nomina di insegnanti di consulenza nelle istituzioni educative per la cura tempestiva delle potenziali vittime di violenza sessuale e di genere.

Il sindacato degli insegnanti colombiani ha dichiarato che dovrebbe esserci una guida migliore per affrontare adeguatamente le vittime di questi casi: «Un più alto grado di prioritizzazione deve essere dato nel campo disciplinare esercitato dai responsabili del controllo disciplinare delle entità territoriali, certificato al fine di garantire il giusto processo e l'accesso all'amministrazione della giustizia per entrambi, indagati e vittimizzati», si legge nella lettera.

La denuncia di Fecode si concentra sul fatto che le autorità territoriali non dispongono degli strumenti necessari per raggiungere una maggiore velocità nei procedimenti disciplinari, contro funzionari accusati di aver commesso atti abusivi contro bambini e adolescenti in età scolare.

La direttiva a cui fa riferimento Fecode, è stata firmata a marzo 4, dal ministro Angulo e una delle determinazioni dichiarate nel documento è che «lo Stato, attraverso ciascuno dei suoi agenti, ha la responsabilità imperdonabile di agire in modo tempestivo per garantirne la realizzazione, protezione e restauro dei diritti dei bambini e degli adolescenti».

Il primo provvedimento emesso dal Ministero, alle autorità educative e alle scuole, è che quando vengono a conoscenza di una presunta vittima o di un'azione di violenza sessuale nei confronti di uno studente: «in ogni momento il personale dell'istituto scolastico, nonché il personale dell'ente territoriale certificato in l'educazione deve fornire assistenza, accompagnamento e sostegno al bambino o all'adolescente vittima, dando priorità ai loro diritti in ciascuna delle sue azioni, non sottovalutando la denuncia o la situazione di rischio, ma al contrario agendo diligentemente e tempestivamente».

La direttiva guida anche le azioni di natura amministrativa, nella selezione, nomina o assunzione di personale amministrativo o di educatori, per la prevenzione e il trattamento di situazioni di violenza sessuale nell'ambiente scolastico. Integra inoltre le azioni da intraprendere in modo che, in caso di presunti casi di violenza sessuale, vengano intraprese azioni senza rivittimizzazione e l'integrità e le informazioni del caso siano protette.

Un'altra richiesta avanzata dal sindacato è quella di svolgere azioni pedagogiche, con formazione per insegnanti e dirigenti, per la prevenzione di atti di abuso sessuale nei college e nelle scuole del paese. Allo stesso modo, hanno sottolineato la necessità che questo «sia diretto ai segretariati dell'istruzione per formare team interdisciplinari che abbiano la competenza specifica per svolgere attività di prevenzione, cura e follow-up dei casi di violenza sessuale e di genere nell'ambiente scolastico».

Sulla base delle informazioni segnalate da 81 Enti Territoriali Certificati al Ministero della Pubblica Istruzione, sui casi di presunti abusi sessuali in contesti scolastici per il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2022, 876 casi sono registrati a livello nazionale, di cui 65 sono stati sanzionati, 127 sono stati archiviati e 684 sono sotto indagine.

