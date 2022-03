Da Captain Fury a Sasa Salcita: i migliori soprannomi che il Bermudez Dog ha dato

La cronaca sportiva del calcio messicano ha forgiato una lunga storia dal XX secolo. Negli ultimi anni, Enrique Bermudez de la Serna si è consolidato come una delle voci più ricordate per il suo stile, il suo tono di voce e per aver dato soprannomi versailleschi ad alcuni giocatori venuti a suonare in Messico. Sebbene non siano sempre stati apprezzati dai tifosi, i soprannomi da lui implementati hanno accompagnato la traiettoria di ciascuno dei calciatori citati, anche più dei loro nomi di nascita

Alfredo Tena ha giocato la maggior parte della sua carriera con gli Eagles of America (Foto: Twitter/ @patula_7809)

Alfredo Tena Capitano Fury

Uno dei primi giocatori a ricevere un soprannome dal cronista sportivo è stato il leggendario difensore centrale degli Eagles of America, Alfredo Tena. La sua galanteria, la sua leadership, la ferocia in campo, così come il suo temperamento arrabbiato nei National Classics, erano una ragione sufficiente per nominarlo Capitano Fury. Anche, secondo lo stesso Perro Bermudez, l'ex giocatore americano lo ha addirittura ringraziato per averlo nominato in quel modo.

Rafa Márquez ha vinto il trofeo della Champions League con l'FC Barcelona, dove è diventato un punto di riferimento (Foto: Twitter/ @RafaMarquezMX)

Rafael Marquez El Kaiser de Michoacan

Uno dei giocatori messicani con il miglior track record al mondo è l'ex difensore centrale Rafael Márquez. Le sue buone qualità, così come la leadership, lo hanno reso il candidato ideale per giocare per squadre come Monaco e Barcellona. In questo senso, grazie alla sua storia in Europa e al suo stile simile a quello di Franz Beckenbauer, Enrique Bermudez gli diede lo stesso soprannome di quello tedesco, ma alludendo al suo stato di origine.

