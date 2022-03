Tesla deve affrontare il rifiuto prima della festa di apertura della gigafactory

(Bloomberg) — Tesla Inc. sta affrontando l'opposizione della comunità e dei gruppi ambientalisti sul suo piano di ospitare una festa per 15.000 persone per celebrare l'apertura della sua gigantesca fabbrica ad Austin.

La società ha in programma di offrire tour della struttura di 74 ettari, cibo e due palchi con musica dal vivo all'evento solo su invito del 7 aprile, secondo i piani presentati alla contea di Travis, che si estende su Austin. I funzionari hanno concesso l'approvazione martedì anche dopo aver ascoltato la testimonianza di alcuni vicini interessati.

Paul DiFiore, un rappresentante della Colorado River Conservancy e del gruppo PODER di giustizia ambientale con sede ad Austin, ha citato il rumore, le strade bloccate, la polvere da costruzione e l'inquinamento delle acque come problemi.

«Questa grande apertura non sostituisce un vero impegno nei confronti della comunità», ha affermato DiFiore. «Ti esorto a considerare di rifiutare questo permesso e costringere Tesla a ritardare la sua celebrazione fino a quando non inizieranno a trattare la comunità nella contea di East Travis non solo come una forza lavoro per Elon Musk, ma come vicini e partner».

Musk, il CEO di Tesla, ha più operazioni nello Stato della Stella Solitaria, si è recentemente trasferito lì e l'anno scorso ha trasferito la sede di Tesla ad Austin. A Brownsville, la sua società SpaceX ha contribuito a rinvigorire l'economia locale, ma ha anche generato resistenza da parte di alcuni residenti che risentono dell'afflusso di ricchezza e dell'aumento dei prezzi immobiliari che ha portato con sé.

Tesla non ha risposto a un messaggio in cerca di commenti.

Martedì, l'azienda ha organizzato una grande celebrazione di apertura della sua prima fabbrica europea situata alla periferia di Berlino. La polizia ha rimosso almeno un manifestante che stava bloccando una strada durante una manifestazione contro gli impatti ambientali della fabbrica.

