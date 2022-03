Scandalo in NBA: Jimmy Butler, la star dei Miami Heat, ha avuto una violenta rissa con il suo allenatore nel bel mezzo della partita

MIAMI, FLORIDA - MARCH 23: Head coach Erik Spoelstra of the Miami Heat yells at Jimmy Butler #22 during a timeout in the second half against the Golden State Warriors at FTX Arena on March 23, 2022 in Miami, Florida. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Eric Espada/Getty Images/AFP (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La NBA è già entrata nella fase di definizione della regular season. Con circa 10 partite rimaste fino alla fine della fase iniziale prima dell'inizio dei playoff, una delle migliori squadre della competizione è il Miami Heat. Leader della Eastern Conference con un punteggio di 47 vittorie e 26 sconfitte, la franchigia della Florida si candida a lottare per un nuovo titolo nel campionato di basket più importante del mondo.

In un nuovo giorno che si è giocato questo mercoledì sera, gli Heat hanno perso in casa contro i Golden State Warriors 118-104, ma il peggio della serata non è stata la caduta per la squadra di San Francisco. Tutto è iniziato dopo l'inizio della seconda metà della partita che si è svolta alla FTX Arena: dopo aver chiamato a 50, la squadra ospite ha segnato una striscia di 19 punti per prendere il comando nel terzo quarto (69-50) e nel bel mezzo del timeout locale, è scoppiato un incrocio di parole molto forte tra Jimmy Butler e l'allenatore Erik Spoelstra.

Il giocatore ha messo in dubbio l'atteggiamento collettivo durante la corsa di punteggio dei visitatori che li hanno lasciati sul tabellone con un ampio margine e automaticamente l'allenatore esperto è andato alla traversata. Butler, che ha iniziato a sedersi su una delle sedie in panchina, si è alzato quando è stato attaccato dal suo compagno Udonis Haslem con una frase contundente: «Ti prenderei a calci». Il 41enne power forward funge da uno dei pilastri di fiducia di Spoelstra negli spogliatoi e in questo caso è balzato alla difesa dell'allenatore degli Heat.

«Abbiamo altri obiettivi più importanti da raggiungere, ma nel complesso vogliamo giocare meglio. Questo inizia con la nostra leadership. I nostri giocatori più vecchi devono prendere il comando e, in generale, dobbiamo giocare meglio in modo più coerente. È a questo punto che sono iniziate le discussioni. Sono consapevole di come si potesse vedere dall'esterno, ma questo è il nostro linguaggio», ha detto Erik a proposito dello scontro. E ha chiuso il conflitto con una riflessione sui futuri playoff: «Puoi stimolare le persone attraverso la frustrazione e la delusione. Le squadre possono anche andare dall'altra parte. Non vedo quest'ultimo accadere nel nostro gruppo, nel nostro camerino, ma avevamo bisogno di un calcio nel sedere».

Gli stessi giocatori di Miami non hanno potuto fare a meno di rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa e uno di quelli che hanno cercato di dare una spiegazione è stato Bam Adebayo. «Siamo noi in pratica. Quando ci alleniamo, arriviamo a quel punto in cui sembra che vogliamo combatterci quando ci arrabbiamo così tanto, ma è solo la natura competitiva che abbiamo in questa squadra», ha affermato uno dei leader della franchigia della Florida.

«È stato pazzesco. È stato uno sfogo di passione», ha aggiunto Kyle Lowry alle opinioni dei suoi coetanei. E ha concluso con un pensiero simile a tutti quelli che sono passati davanti al microfono mercoledì sera: «I nostri ragazzi vogliono vincere le partite e lavorano duramente per raggiungerlo. Questa passione può venire a galla. A volte vengono fuori fuoco ed emozioni. Ma per noi, questo non è niente. Ne abbiamo parlato e continueremo a remare insieme».

A poche settimane dalla fine della regular season NBA, gli Heat guidano la Eastern Conference ma non riescono a rilassarsi sugli allori: hanno tre squadre entro 1,5 partite dalla conquista del miglior seme in vista dei Playoff. Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks e Boston Celtics attendono pazientemente un nuovo ostacolo da Miami con il sogno di salire in prima posizione solo poche partite prima della fine della stagione. La squadra di Spoelstra giocherà di nuovo questo venerdì alle 21 (ora dell'Argentina) alla FTX Arena.

