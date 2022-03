Natacha de Crombrugghe: la polizia continua la ricerca due mesi dopo la sua scomparsa

Due mesi dopo la sua scomparsa, la ricerca della turista belga Natacha de Crombrugghe, nella valle del Colca, provincia di Caylloma, regione di Arequipa, non si è fermata ed è a capo di 30 agenti di polizia, che cercano anche i 14 -Kevin Ramos, adolescente di anni, caduto nelle acque del fiume Colca il 25 gennaio.

Il colonnello PNP Luis Pacheco, capo della regione di polizia di Arequipa, ha riferito che le truppe stanno continuando la ricerca, ma in aree che non sono state visitate prima.

LA RICERCA CONTINUERÀ

Questa settimana, i gruppi di soccorso sono usciti per esplorare aree della Valle del Colca che non erano state ispezionate prima, ha detto il funzionario, aggiungendo che i lavori continueranno nei giorni successivi. Inoltre, ha detto che nei prossimi giorni una squadra investigativa criminale sarà trasferita nella valle del Colca in quanto non escludono alcuna ipotesi.

SCOMPARSA DI NATACHA DE CROMBRUGGHE

La turista Natacha de Crombrugghe è scomparsa il 24 gennaio, dopo aver lasciato l'albergo dove alloggiava nel quartiere Cabanaconde , con l'intenzione di visitare il Colca.

Le ultime persone a vedere Natacha de Crombrugghe sono state una donna dedita alla vendita di erba medica per animali e un camionista del settore. conosciuta come San Miguel Pampa, nel distretto di Cabanaconde. I due hanno rivelato di aver visto una donna con i capelli legati indossare abiti neri, qualcosa che coincideva con la donna scomparsa.

La notizia della scomparsa è stata trattata molto da vicino dai media in Belgio e in altri paesi. A febbraio, i genitori del turista sono arrivati ad Arequipa per aiutare a cercare la figlia, tuttavia sono tornati nel loro paese dopo diversi giorni di ricerche. Durante il loro soggiorno ad Arequipa, hanno condiviso questo messaggio su una stazione radio locale.

«Alle tante persone che si stanno mobilitando e lavorando instancabilmente per trovare Natacha: le guide e la polizia ufficiale e tutti i volontari che la stanno cercando a Cabanaconde e nel Canyon del Colca ma anche in Belgio, dove gli amici di Natacha hanno condotto indagini e portato molto utile informazioni alla polizia».

SCOMPARSA DI KEVIN

L'adolescente Kevin Ramos è caduto nelle acque del fiume Colca il 25 gennaio in circostanze oggetto di indagine. La famiglia ha detto che il bambino sarebbe caduto nelle acque correnti del fiume, questo dopo essere andato al ponte Chacapi a Yanque, a Caylloma, insieme ad altre quattro persone che sarebbero state sue amiche. Di fronte a questa situazione essi stessi cercano l'affluente per trovare il suo corpo.

Pochi giorni dopo, sono state trovate scarpe da ginnastica nere e il più giovane viene perquisito sulle rive, sulla riva sinistra e sulla riva destra, ma la scoperta non ha avuto successo.

«Ci sono molti indumenti nel fiume. Abbiamo trovato slip, polo, t-shirt, subacquei, cappotti, infradito; ma nessuno era di mio fratello. Finché non abbiamo visto una scarpa nera, è stato così», ha detto il fratello di Kevin.

«Voglio trovare il corpo di mio fratello, è tutto quello che chiedo, per dargli una sepoltura cristiana», ha concluso.

