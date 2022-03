L'Ucraina ha avvertito la Bielorussia che se le sue truppe entreranno nel territorio verranno distrutte «senza pietà»

Il ministro degli Esteri ucraino, Dimitro Kuleba, ha avvertito la parte bielorussa che se le sue forze armate entreranno nel territorio ucraino e inizieranno le ostilità, saranno distrutte «senza pietà» come le truppe russe.

«Abbiamo comunicato in modo molto semplice e chiaro alla parte bielorussa che se le sue forze armate entreranno nel territorio dell'Ucraina e inizieranno le ostilità qui, saranno spietatamente distrutte, proprio come l'esercito russo viene distrutto», ha detto Kuleba in dichiarazioni alla televisione ucraina raccolte dall'Ukrinform agenzia.

Kuleba ha detto che «l'ultima cosa che dovrebbe interessare i bielorussi è che i loro figli, fratelli e mariti muoiono qui a causa di alcune idee assurde di Putin e Lukashenko». Ha anche aggiunto che le truppe bielorusse non sono pronte a combattere.

Kuleba ha aggiunto che, secondo alcune fonti, l'esercito bielorusso «non vuole e non è pronto a combattere l'Ucraina».

Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina su Facebook, ci sono circa quattro gruppi tattici di battaglioni delle forze armate bielorusse vicino al confine con l'Ucraina.

L'Ucraina ha avvertito la Bielorussia che se le sue forze armate entreranno nel territorio verranno distrutte «senza pietà»

L'agenzia Ukrinform afferma, citando il Ministero della Difesa ucraino, che la Russia sta cercando di convincere l'esercito bielorusso a partecipare alla guerra contro l'Ucraina anche con pagamenti che sostiene oscillino tra 1.000 e 1.500 euro al mese.

Mercoledì il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha invitato la Bielorussia «a porre fine alla sua complicità nell'invasione di Putin». A questo proposito, le autorità ucraine hanno dichiarato che è ancora «impossibile escludere la possibilità» della sua partecipazione con le truppe russe.

Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato domenica che ci sono stati segni di preparativi da parte delle autorità bielorusse per un'offensiva, sebbene Minsk abbia costantemente insistito sul fatto che non partecipa alla guerra e che non si unirà alle ostilità.

L'Ucraina ha anche denunciato che il territorio della Bielorussia è stato utilizzato dalla Russia per il trasferimento di truppe e attrezzature nel contesto dell'invasione. L'offensiva è iniziata giorni dopo che Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk nell'Ucraina orientale.

D'altra parte, la Bielorussia ha ospitato diversi incontri tra delegazioni di Ucraina e Russia per cercare di raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Questa rappresenta una delle principali vie di negoziazione, a parte un incontro in Turchia tra i ministri degli esteri di entrambi i paesi e la mediazione intrapresa da Israele.

(Con informazioni di Europa Press e EFE)

CONTINUA A LEGGERE: