Zelenski chiede al parlamento giapponese profonde riforme delle Nazioni Unite

Il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, ha chiesto mercoledì in un discorso al parlamento giapponese profonde riforme alle Nazioni Unite, notando che le sue autorità non hanno impedito l'invasione russa.

«Né le Nazioni Unite né il Consiglio di sicurezza hanno funzionato. Sono necessarie riforme», ha detto il leader ucraino in un discorso in videoconferenza ai parlamentari giapponesi.

«Abbiamo bisogno di uno strumento per garantire la sicurezza globale in modo preferenziale. Le organizzazioni internazionali esistenti non funzionano in questo senso. Dobbiamo poi sviluppare un nuovo strumento che possa davvero fermare le invasioni», ha detto.

Zelenski ha approfittato dell'intervento per ringraziare la posizione di Tokyo, che ha abbandonato la consueta prudenza e si è unita alle forti sanzioni imposte dai Paesi occidentali contro la Russia.

«Vi chiedo di continuare a imporre sanzioni», ha detto, congratulandosi con il Giappone per essere stata «la prima nazione in Asia ad aver fatto pressioni» su Mosca.

«Nessuno si sentirà al sicuro finché questa guerra non sarà finita e la pace non sarà tornata (...) Facciamo sforzi per far sì che la Russia voglia e cerchi la pace. Devono essere introdotti divieti commerciali con la Russia per fermare lo tsunami dell'invasione contro l'Ucraina», ha aggiunto.

