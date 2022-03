Twitter consente già di creare GIF dal sistema operativo iOS

L'app di Twitter per iOS vuole rendere più facile per le persone condividere i propri proprie GIF. L'ultima versione dell'app ora ti consente di animare con la tua fotocamera senza dover uscire dal social network. Indubbiamente, gli utenti fedeli si trovano di fronte a un componente aggiuntivo che non è rivoluzionario, ma si presenta come molto utile.

Va ricordato che le GIF sono diventate un metodo di reazione molto popolare su Twitter. Possono essere utilizzati sia nei nostri tweet, nelle risposte o quando si citano post di terze parti. In effetti, la piattaforma ti consente di scegliere le animazioni da un ampio catalogo, ma vuole andare un po 'oltre.

Twitter sa che in molti casi non ci sarà modo migliore per le persone di esprimersi se non attraverso le proprie GIF, ed è per questo che ha deciso di integrare l'opzione di crearle su iOS. E soprattutto, è un processo molto semplice.

Come si può creare una GIF su Twitter

Come pubblicato tramite il supporto di Twitter, per animare devi semplicemente toccare l'icona della fotocamera e accedere all'opzione GIF, che viene visualizzata accanto alla tradizionale acquisizione e registrazione video.

Una volta creato, l'utente può visualizzarlo in anteprima per verificare che il risultato finale sia quello desiderato; in tal caso, può essere inserito direttamente nel tweet o nella risposta. Altrimenti e se non sei convinto della versione finale, puoi farlo di nuovo.

Twitter continua ad aggiungere funzionalità all'app

Con l'avvento della creazione di GIF da iOS, Twitter fa un nuovo passo avanti nell'integrazione di nuove funzionalità nelle sue applicazioni mobili. Tuttavia, non è noto quando questa particolare funzionalità apparirà nella versione per dispositivi Android; ma non c'è motivo di preoccuparsi, è molto probabile che presto ci saranno altre novità.

Recentemente, il social network ha integrato altre funzioni per migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente. A febbraio, ad esempio, è stata annunciata l'estensione del pulsante «Non mi piace»; ti consente di disattivare le risposte ai nostri tweet, nel miglior stile Reddit, in modo che Twitter sappia che potrebbero essere ritenuti offensivi o che l'utente lo fa non piace.

L'idea è che agisca come feedback tra gli utenti e la piattaforma, piuttosto che come modalità di interazione tra le persone. Per quest'ultimo, va tenuto presente che l'azienda sta lavorando all'implementazione di diversi tipi di risposte, come quelle utilizzate su Facebook.

Pulsante «Non mi piace» su Twitter. (foto: WWWhat's New)

Un'altra funzionalità che è stata recentemente rilasciata su Twitter è quella che consente di tagliare clip lunghe fino a 30 secondi dagli spazi bianchi registrati. Proprio come la creazione di GIF, è limitata agli utenti di app iOS, almeno per ora.

«Il social network ha presentato questa novità che, per il momento, è disponibile solo per «alcuni utenti iOS», come annunciato da uno dei portavoce di Twitter, J Joseph J. Núñez, in una dichiarazione al media The Verge.

È anche importante ricordare che il social network ha avuto un'inversione delle modifiche nella Timeline (Timeline) dopo le recensioni negative degli utenti. Per questo motivo, Twitter ci ha permesso di riselezionare la classica modalità cronologica, dopo aver provato a dividere la schermata principale in due: uno con i tweet ordinati per algoritmo e l'altro con i post più recenti.

CONTINUA A LEGGERE