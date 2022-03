Spotify Peru: le 10 canzoni più ascoltate di questo mercoledì 23 marzo

Fin dalle prime registrazioni della storia umana, il suono e la musica sono sempre stati presenti. Poiché è una lingua universale, è in grado di essere compresa e sentita da chiunque indipendentemente dalla loro lingua o cultura. La

musica ha la capacità di connettere gli individui alle loro emozioni, sia che li faccia provare felicità, nostalgia, tristezza e tutta una serie di sentimenti attraverso i suoi ampi stili o generi.

In questo contesto, piattaforme come Spotify sono riuscite a trarne vantaggio e attraverso il suo ampio catalogo di canzoni e artisti si è posizionato nel gusto degli utenti, che hanno anche la possibilità di ascoltare la loro musica preferita attraverso le applicazioni e anche senza bisogno di accesso su internet.

Tuttavia, data la grande varietà di Spotify, potrebbe essere facile perdersi in un settore che viene rapidamente aggiornato, quindi ecco un elenco dei singoli che questo mercoledì 23 marzo sono i più suonati dal pubblico peruviano.

1. MAMIII

2. Disperato

Dopo aver accumulato 122.271 visualizzazioni, «Desperados» di Rauw Alejandro e Chencho Corleone rimane al secondo posto.

3.

Jordan «Jordan» di Ryan Castro si è fatto una nicchia tra i favoriti del momento. Ha 98.880 riproduzioni, motivo per cui rimane in terza posizione.

4. 12 x 35

. Avvolgere

6. One Night in Medellin

Questa è la canzone che si colloca al sesto posto. Grazie a lei, le riproduzioni sono state portate a 93.296, che segna una pietra miliare nella carriera musicale di Cris Mj.

7. Spiacente BB:/(con Bad Bunny & Julieta Venegas)

«Sorry BB:/(con Bad Bunny & Julieta Venegas)» di Tainy perde forza. Oggi raccoglie solo 91.606 riproduzioni, non abbastanza per continuare il suo viaggio verso il numero uno del podio. Si è già piazzato al settimo posto, il che indica che sta uscendo.

8. Medaglia

9. Red Heels

«Heels Rojos», interpretato da Sebastian Yatra, è al nono posto nella lista, dopo aver raggiunto 75.193 visualizzazioni.

10. Yonaguni

Nell'industria musicale, il Perù è uno dei paesi più difficili da conquistare, ma a coloro che riescono a farlo sono garantite le porte del successo come questi artisti hanno raggiunto. Ricorda che questa top 10 viene aggiornata ogni 24 ore.

*Alcuni successi non hanno una descrizione perché la piattaforma non la fornisce.

L'ascesa di Spotify

Fondata nel 2006, la società svedese ha iniziato formalmente le sue attività in Europa il 7 ottobre 2008 e ha gradualmente guadagnato una presenza in tutto il mondo, attualmente presente in 187 paesi e offrendo musica di oltre sette milioni di artisti.

Oggi, la piattaforma di streaming ha accordi con le etichette Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, tra gli altri.

Per

quanto riguarda il podcasting, Spotify ha annunciato nel novembre 2020 l'acquisto e l'acquisizione della piattaforma pubblicitaria e podcast Megaphone per 235 milioni di dollari, che è servita per la monetizzazione degli audio.

Secondo i dati pubblicati da Spotify, nel 2019 contava 217 milioni di abbonati, che sono aumentati a 345 milioni nel 2020 e nel 2021, nonostante la pandemia, hanno raggiunto 365 milioni di abbonati, di cui quasi il 50% paga clienti.

Come modello, Spotify ha proposto agli artisti paganti nel suo catalogo un prezzo fisso per canzone o album venduto e dà royalties in base al numero di opere teatrali dell'artista in proporzione al numero totale di brani trasmessi in streaming, a differenza dei suoi concorrenti, che pagano per vendite fisiche o download.

Inoltre, il 70% delle sue entrate totali va ai detentori di diritti d'autore, per lo più etichette discografiche, che poi pagano gli artisti in base ai loro contratti individuali.

Va notato che attualmente chiunque può usufruire del servizio Spotify gratuito, purché tu sia disposto a sopportare pubblicità e con restrizioni come non poter saltare alcune canzoni.

