Oscar 2022: quali sono i film più premiati del cinema

Questa domenica, 27 marzo, si terrà la 94a edizione degli Oscar. La cerimonia è organizzata dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles. Inizialmente, la cerimonia era prevista per il 27 febbraio, tuttavia, a causa dell'aumento dei casi di COVID-19 verificatosi all'inizio dell'anno, si è deciso di rimandarla a questo mese.

È noto che questi premi sono considerati una sorta di verga quando si tratta della qualità dei film, poiché la maggior parte degli spettatori è guidata dalle nomination o dai premi che un film ha vinto per considerarlo buono o consigliarlo a qualcuno che non l'ha visto.

Pertanto, vi diciamo quali film hanno vinto il maggior numero di Oscar nella storia. Probabilmente hai già visto alcuni di questi nastri o sarai incoraggiato a guardarli dopo aver scoperto quanti premi hanno vinto.

I FILM PIÙ PREMIATI DEL CINEMA

Finora, ci sono tre film che prendono il titolo dei film più premiati della storia, dal momento che nessun altro è riuscito a vincere lo stesso numero di premi in una notte, questi sono: Ben Hur (1959), Titanic (1997) e Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re (2003), ogni film ha vinto un totale di 11 statuette.

BEN HUR (1959) — 1 OSCAR

Questo film racconta la storia di Judah Ben-Hur, interpretato dall'attore Charles Heston, figlio di una nobile famiglia di Gerusalemme che entrò in conflitto con Roma quando fu accusato di aver minacciato la vita del governatore romano.

William Wyder è stato colui che ha diretto il film che è quasi passato alla storia come il film con il maggior numero di premi e ha vinto la statuilla in tutte le categorie per le quali è stato nominato. L'unica categoria che non ha vinto è stata quella di «Miglior sceneggiatura». Allo stesso modo, è considerato uno dei classici del cinema e uno dei migliori film del XX secolo.

Ha vinto le categorie: miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior attore non protagonista, costumi, suono, montaggio, fotografia, direzione artistica, colonna sonora ed effetti speciali.

TITANIC (1997) — 1 OSCAR

James Cameron è il regista di questo film ed è anche uno dei più premiati agli Oscar nel corso degli anni, ma senza dubbio con Titanic ha battuto i record, in quanto non è solo uno dei film più premiati, ma anche uno dei film più nominati nella storia con un totale di 14 categorie.

Titanic è anche conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei film che ha guadagnato di più al botteghino alla sua prima. Il film romantico che si svolge sul famoso transatlantico è diventato un classico che è ancora apprezzato da grandi e piccini nonostante siano passati più di 20 anni dalla sua prima.

Ha vinto la statuetta nelle categorie: miglior film, miglior regia, direzione artistica, fotografia, costumi, suono, montaggio, canzone, colonna sonora, montaggio del suono ed effetti visivi.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: IL RITORNO DEL RE (2003) — 11 OSCAR

Questa è stata l'ultima puntata della trilogia di fiction e anche quella che è riuscita a essere riconosciuta come uno dei film più votati della storia. Inoltre, è l'unico film fantasy che è riuscito a vincere nella categoria «Miglior film».

Il film è un adattamento del lavoro di J.R.R. Tokien diretto da Peter Jackson ed è considerato uno dei film che non invecchia nonostante il passare degli anni.

Ha ricevuto il premio nelle categorie: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura adattata, colonna sonora, canzone originale, suono, effetti visivi, direzione artistica, trucco, costumi e montaggio.

