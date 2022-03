Il popolo spagnolo apre le porte ai rifugiati ucraini

GUISSONA, Spagna (AP) — Mentre milioni di ucraini che fuggono da bombe e proiettili sulla loro terra cercano rifugio nell'Europa occidentale, pochi posti si sentono accolti come in una città dell'entroterra spagnolo conosciuta come «Piccola Ucraina».

Già prima che i carri armati russi invadessero l'Ucraina il mese scorso, un residente su sette di Guissona aveva radici ucraine.

La popolazione di Guissona è più che raddoppiata a 7.500 abitanti e ha attirato numerosi stranieri, tra cui ucraini, dopo che un supermercato ha aperto un centro di distribuzione nella zona due decenni fa.

Più di 3,5 milioni di persone hanno già lasciato l'Ucraina dall'invasione russa. I rifugiati trovano rifugio in piccole comunità in tutta Europa dove vivono amici e familiari.

A Guissona, i rifugiati non si limitano a stare con i parenti. L'intera popolazione è solidale con loro e cerca di aiutarli.

Miguel Julia, un commerciante locale, aveva un appartamento vuoto in vendita nel villaggio. Dice di avere molti amici ucraini e che quando un cugino di una famiglia di rifugiati ucraini gli ha chiesto aiuto, ha permesso loro di rimanere nell'appartamento fino a quando non possono tornare nel loro paese.

«Stiamo attraversando un periodo difficile, un brutto momento, vedendo il modo in cui vengono e le storie che raccontano», ha detto Julia.

Il suo appartamento è ora occupato da Alona Hrykun, una sarta di 44 anni di Kiev, sua figlia adolescente e un figlio piccolo.

«Mio marito è rimasto a Kiev. Guida un'ambulanza e sta trasportando i feriti e i malati durante l'invasione», ha detto Hrykun. «Sono molto orgoglioso di essere ucraino».

Sono finite anche la madre e la nonna di Hrykun. Nessuno di loro era fisicamente idoneo a compiere il viaggio di 2.500 chilometri (1.500 miglia) da un'estremità all'altra dell'Europa.

Le autorità di Guissona, situata nel nord-est della Spagna, in Catalogna, si stanno impegnando per prevenire l'emergere di ghetti e per aiutare i lavoratori stranieri a integrarsi nella comunità.

Molte delle finestre e dei balconi degli edifici del villaggio, compresa quella del comune, hanno la bandiera ucraina e manifesti contro la guerra.

Finora sono arrivati a Guissona più di 200 rifugiati ucraini, parte dei 25.000 che la Spagna ha ricevuto.

«Hanno il nostro pieno sostegno. Si sentono protetti», ha detto Maria Ángeles López, pensionata di 67 anni. «Cerchiamo tutti di aiutarli e accompagnarli. Per mostrare solidarietà con loro».

Dall'inizio della guerra, decine di abitanti del posto e rifugiati hanno lavorato in un magazzino a Guissona, imballando cibo, medicine, vestiti, coperte e giocattoli da inviare in Ucraina.

Tra i volontari c'è Alina Slobodianiuk, arrivata in città tre anni fa con i suoi figli adolescenti, Maxim e Yana.

Vivevano nella città industriale di Dnipro in Ucraina, dove era dirigente di pubbliche relazioni presso un'importante banca. È divorziata. Il suo ex marito è un militare.

La maggior parte della sua famiglia, compresi i suoi genitori, un fratello e una sorella, è rimasta in Ucraina. Dice di essere in contatto con loro ogni giorno, che la famiglia ha scelto di rimanere nella speranza che la guerra finisca presto.

«Non è stata una decisione facile perché amo il mio paese, lo amo molto», ha detto Slobodianiuk. «Ma ho paura di quello che può succedere ai miei figli».

Il governo spagnolo è stato uno dei primi in Europa a mobilitarsi per affrontare l'ondata di rifugiati ucraini. Tra le misure temporanee adottate c'era quella di concedere loro permessi di soggiorno e di lavoro temporanei entro 24 ore.

I rifugiati hanno accesso ai servizi sanitari pubblici, sconti sui farmaci e istruzione gratuita, tra gli altri vantaggi.

Circa 115.000 ucraini hanno vissuto in Spagna l'anno scorso, secondo il censimento del 2021.

Il collegamento in rete tra ucraini sta facilitando il loro trasferimento in altre parti d'Europa. In un villaggio dell'Appennino italiano, a un'ora di auto da Roma, due ucraini fuggiti con i loro figli sono riusciti a stabilirsi grazie ai legami familiari e ad una coppia della zona.

Tania, 30 anni, e Katia, 33, sono fuggite da Leopoli pochi giorni prima dello scoppio della guerra, lasciando indietro i loro mariti. Sono la figlia e la nuora di Halyna, ucraina con sede nel villaggio italiano di Belmonte Sabino.

Halyna si occupava della suocera del proprietario di un albergo, che ora ospita le due donne e i loro figli.

«Siamo molto contenti. Gli italiani hanno un grande cuore», ha detto Tania.

Le donne hanno chiesto di non essere identificate con i loro nomi completi per paura di rappresaglie contro le loro famiglie nel loro paese.

Barry Hatton ha collaborato in questo ufficio di Lisbona.