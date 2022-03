Il Distretto ha aperto un bando per iniziative per frenare lo spreco alimentare

BOGOTA, COLOMBIA - APRIL 17: A man wearing a protective mask picks a tomato from a trash dumpster in Corabastos, the main food distribution center of the country on April 17, 2020 in Bogota, Colombia. Alimentary aid offered by the National government amid the coronavirus crisis has not reached yet the poorest families. The mandatory lockdown to prevent the spread of COVID-19 has resulted in many informal workers losing their income. (Photo by John W. Vizcaino/VIEWpress/Corbis via Getty Images)

L'ufficio del sindaco di Bogotà del Ministero dello Sviluppo Economico ha appena lanciato un invito a presentare proposte volte a iniziative che dimostrano il loro contributo alla riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari (PDA).

Il bando è aperto a persone fisiche e/o giuridiche che possono sviluppare idee per l'uso di alimenti, che non sono commercializzati e che possono essere utilizzati nell'ambito della trasformazione tecnologica o per la generazione di bioenergia o compost; così come quegli individui o gruppi di persone che utilizzano alimenti donati per contribuire a sicurezza alimentare e nutrizionale (FNS) della comunità.

Saranno selezionate un totale di 10 iniziative, in queste tre categorie:

a) Trasformazione tecnologica: sono stati selezionati progetti che dimostrano strategie che riducono i PDA, utilizzando il cibo come materia prima principale nella sua trasformazione in un nuovo prodotto adatto al consumo umano (conserve, prodotti disidratati, polpe, ecc.)

Queste devono essere soluzioni innovative, dimostrando di aver lavorato su un'alternativa relativa a questa categoria per un periodo superiore o uguale a sei mesi, ovvero economicamente vantaggioso, che sono inquadrati nelle linee guida legali e normative del settore alimentare (tra gli altri aspetti).

Questa categoria cerca di collegare comunità, aziende o entità che fanno uso di alimenti per uso sociale, da agricoltori o contadini direttamente ai consumatori.

b) Economia Circolare (Bioenergia e Compost): due delle dieci iniziative saranno selezionate in questa categoria e dimostreranno la corretta gestione dei PDA da utilizzare nella produzione e conversione in diverse forme, sia come combustibile che come produzione di energia con risultati positivi. I proponenti devono dimostrare un anno di lavoro in questa categoria e devono dimostrare di avere già risultati relativi a questa categoria.

c) Sicurezza alimentare: è la categoria di carattere sociale in cui le persone fisiche concentrano i loro sforzi sul contributo alla sicurezza alimentare e nutrizionale attraverso la decisione di cucinare, produrre e/o fornire cibo sano per la popolazione vulnerabile della città di Bogotà.

Quali sono i requisiti del bando?

La partecipazione a questo invito è aperta e gratuita e si prevede che possano partecipare persone fisiche e giuridiche, sia del settore pubblico che privato.

La chiamata prevede due fasi: una registrazione e la generazione di un video di tre minuti che condivide la tua iniziativa.

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Maggioranza (18 anni)

- Nazionalità colombiana.

- Posizione solo nella città di Bogotà e nelle sue città.

- L'iniziativa proposta non deve essere collegata ad alcun processo di iniziative precedentemente stipulato dall'SDDE.

- Le informazioni fornite dal partecipante devono essere aperte all'uso gratuito, la sua paternità deve scagionare le entità o i gruppi partecipanti da eventuali errori.

- Dimostrare, con i risultati, il funzionamento precedente dell'iniziativa (sei mesi per le categorie a e b e un anno per la categoria c).

- Le categorie a e b devono dimostrare che il prodotto ottenuto dai PDA è fattibile, indipendentemente dalla categoria a cui appartiene.

- Nel caso di iniziative incentrate sulla bioenergia e sul compost (categoria c)) deve dimostrare un prodotto vitale attivo e un lavoro comunitario.

Le iniziative che vengono presentate possono essere guidate come segue:

*Le iniziative di categoria a e c di organizzazioni riconosciute o legalmente costituite, vale a dire che le iniziative in queste categorie devono dimostrare il funzionamento.

*Iniziative di categoria b da parte di persone fisiche con evidenza del funzionamento dell'iniziativa.

La proposta deve essere registrata tramite questo modulo.

Una volta registrata la chiamata, le parti interessate devono inviare un video di tre minuti a conv633bog@gmail.com, dimostrando il loro lavoro, le strutture (se applicabile), il riconoscimento della tua iniziativa da parte della comunità, l'impatto sulla riduzione del PDA e perché pensi di dover essere un beneficiario della chiamata (tra gli altri aspetti).

Per conoscere il regolamento completo è possibile accedere qui.

