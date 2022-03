I talebani chiudono le scuole per giovani ragazze afghane, poco dopo la riapertura

Gli adolescenti afgani sono tornati alle scuole secondarie mercoledì sette mesi dopo che i talebani hanno preso il potere; ma, poche ore dopo la ripresa della scuola, i leader islamisti li hanno rimandati a casa in un improvviso giro di politica che ha causato confusione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione non ha fornito alcuna spiegazione chiara, nonostante il fatto che, nella capitale, le autorità avessero persino organizzato una cerimonia in occasione dell'inizio del nuovo corso.

«In Afghanistan, specialmente nei villaggi, le mentalità non sono pronte», ha detto alla stampa il portavoce del ministero dell'istruzione Aziz Ahmad Rayan. «Abbiamo alcune restrizioni culturali [... + ma i principali portavoce dell'Emirato Islamico forniranno chiarimenti migliori», ha aggiunto.

Secondo una fonte talebana intervistata dall'Afp, la decisione sarebbe stata presa dopo una riunione di alti dirigenti tenutasi martedì sera a Kandahar (sud), luogo di nascita del movimento fondamentalista islamista che di fatto governa il Paese.

- Piangere -

Una squadra AFP era alla scuola Zarghona di Kabul, una delle più grandi scuole della capitale, quando un insegnante è entrato e ha ordinato a tutti di tornare a casa. Alicaidas, gli studenti hanno raccolto le loro cose in lacrime e hanno marciato.

«Vedo i miei studenti piangere e riluttanti a lasciare la classe», ha detto Palwasha, un'insegnante al college femminile Omra Khan di Kabul. «È molto doloroso vedere i propri studenti piangere», ha aggiunto.

L'Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha detto in un comunicato di «condividere la profonda frustrazione e delusione delle studentesse delle scuole superiori e delle studentesse afghane».

Bachelet considerava «il fallimento delle autorità de facto nel rispettare il loro impegno» come «profondamente dannoso» per l'Afghanistan.

Anche l'attivista pachistana Malala Yousafzai, vincitrice del premio Nobel per la pace e sostenitrice di lunga data dell'educazione femminile, ha espresso il suo sdegno.

I talebani «continueranno a trovare scuse per impedire alle ragazze di imparare, perché hanno paura delle ragazze istruite e delle lavoratrici autonome», ha detto Yousafzai, sopravvissuta a un tentativo di assassinio dei talebani pachistani quando aveva 15 anni.

Quando i talebani hanno preso il potere ad agosto, le scuole sono state chiuse a causa della pandemia di covid-19, ma solo i ragazzi e le ragazze dell'istruzione primaria sono stati in grado di riprendere le lezioni due mesi dopo.

La comunità internazionale ha fatto dell'accesso delle donne alla scuola un punto chiave nei negoziati sull'aiuto e il riconoscimento del regime islamista, che nel suo precedente mandato (1996-2001) aveva vietato l'istruzione delle donne.

- «Responsabilità» -

Per Andrew Watkins, specialista in Afghanistan presso l'American Institute for Peace, questo cambiamento riflette una rottura all'interno della leadership talebana.

«Questo cambiamento dell'ultimo minuto sembra essere motivato da differenze ideologiche all'interno del movimento [...] su come i suoi sostenitori percepiranno le ragazze che tornano a scuola», ha detto all'Afp.

I talebani avevano assicurato che avevano bisogno di tempo per garantire che le ragazze tra i 12 e i 19 anni fossero ben separate dai ragazzi e che i centri operassero secondo i principi islamisti.

«Non abbiamo aperto scuole per compiacere la comunità internazionale o per ottenere riconoscimenti dal mondo», ha detto all'AFP Aziz Ahmad Rayan, portavoce del Ministero dell'Istruzione.

«Lo facciamo nell'ambito della nostra responsabilità di fornire istruzione e strutture educative ai nostri studenti», ha aggiunto.

- «Quale sarà il nostro futuro?» -

C'erano anche famiglie che non si fidavano dei talebani e che erano diffidenti nel far uscire le loro figlie, o che non vedevano il significato dell'istruzione femminile di fronte a un cupo futuro di occupazione.

In sette mesi di governo, i talebani hanno imposto numerose restrizioni alle donne, che sono state escluse dal lavoro pubblico, controllate nel loro abbigliamento o impedito di viaggiare da sole fuori città.

Il regime fondamentalista ha anche arrestato diversi attivisti che avevano manifestato per i diritti delle donne.

«Le ragazze che hanno terminato gli studi sono rimaste a casa e il loro futuro è incerto», ha lamentato Heela Haya, che ha deciso di lasciare la scuola. «Quale sarà il nostro futuro?» , si chiedeva la giovane.

A causa della povertà o del conflitto che ha devastato il paese, gli studenti afgani hanno perso grandi periodi dell'anno scolastico. Alcuni continuano la scuola fino all'età di vent'anni.

Il Paese deve affrontare anche una carenza di insegnanti, come molti sono rimasti nell'esodo di decine di migliaia di afgani in seguito alla presa del potere dei talebani.

