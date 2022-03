I milionari cercheranno di estendere la loro serie di vittorie oggi contro il Medellin

Bogotá. Marzo 6 del 2022. SantaFe enfrenta a Millonarios en juego válido por la décima fecha de la liga BetPlay Dimayor 2022 en el estadío Nemesio Camacho el Campin. (Colprensa - Sergio Acero)

La squadra di Alberto Gamero è oggi nella capitale di Antioquia per affrontare il Deportivo Independiente Medellín, per la 12a giornata del torneo Apertura di BetPlay League. La squadra viene dal battere Once Caldas con la minima differenza, con il punteggio di Daniel Ruíz, e ha già 26 punti. Da parte sua, il Poderoso ha anche vinto la sua ultima partita contro l'América de Cali, come ospite, ed è al settimo posto.

Oltre a questo, il presente di entrambi i set è diverso. I visitatori cercheranno di estendere la loro serie di vittorie e la gente del posto aspira a piazzarsi al quarto posto nella classifica. Gli albiazules sono rimbalzati dalla loro eliminazione dalla Copa Libertadores contro il Fluminense e hanno continuato a segnare punti in campionato. Sono sei dalla loro partenza dal torneo continentale, vinto contro l'Independiente Santa Fe e il già citato Once Caldas. Cercano di ottenere più punti per affermarsi come leader ed essere i primi a qualificarsi per gli ultimi fuoricampo.

Gamero ha sottolineato in una conferenza stampa le virtù che la squadra rivale ha riga per riga ed è stato enfatico che l'alta pressione sarà importante per fermare le partenze veloci della band che Medellín di solito intraprende. Ha assicurato che la sua squadra non rinuncerà al suo stile e cercherà di prevalere nel dominio della palla e del possesso. Non potrai contare sul portiere Álvaro Montero o sul difensore Juan Pablo Vargas, che sono stati convocati dalle sue squadre per questa data a eliminazione diretta. Il primo sarà con la Colombia e il secondo sarà con il Costa Rica. Potrebbero invece apparire Juan Moreno e José Cuenú.

Il ritorno di David Macalister Silva permetterà alla squadra di riguadagnare la mobilità persa nella partita precedente, ma non potranno ancora contare su Andrés Felipe Román, che non ha ancora risolto la sua situazione contrattuale, o Ómar Bertel, che si sta ancora riprendendo dal suo infortunio. La possibile formazione di Millionaires sarebbe questa:

Juan Moreno; Andrés Murillo, Andres Llinas, Jose Cuenu, Elvis Perlaza; Stiven Vega, Larry Vasquez, Daniel Ruiz, David Silva, Eduardo Sosa e Diego Herazo.

Medellin potrebbe formarsi così:

Andres Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Victor Moreno, Andrés Cadavid, tedesco Gutierrez; David Loaiza, Javier Mendez, Jean Pineda, Andres Ricaurte, Juan David Mosquera; Diber Cambindo.

La squadra rossa di Antioquia è caduta in una sola delle ultime 14 partite casalinghe in First Division contro Millonarios (sei vittorie, sette pareggi). L'ultima partita si è conclusa a reti inviolate.

La squadra guidata da Julio Comesaña non potrà contare su Adrián Arregui a causa dell'accumulo di cartellini gialli, né su Vladimir Hernández, a causa del disagio fisico. Stesso caso di Luciano Pons. La squadra di Antioquian non aggiunge alcun pareggio dopo le 11 partite giocate finora in campionato. Sono sei vittorie e cinque sconfitte per loro. L'IMD potrebbe incatenare sei vittorie casalinghe per la prima volta dalla metà del 2016. Questa sarà una dura prova per entrambe le squadre, ognuna con motivazioni diverse e sperano di difenderle.

La partita inizierà alle 20:15 allo stadio Atanasio Girardot e sarà trasmessa su Win Sports.





CONTINUA A LEGGERE: