«El Huevo» Treviño del Cartello del Nordest ha assicurato alle autorità di non avere soldi o lavoro

El Huevo Treviño è stato deportato dal Messico negli Stati Uniti con l'accusa di vari crimini legati al traffico di droga, così ha dato il suo bilancio, che sembra contraddire le accuse che pesano su di lui.

Il giornalista Ángel Hernández ha rivelato al quotidiano Milenio che El Huevo ha detto di essere stato rotto durante la sua dichiarazione alle autorità messicane, nonostante sia stato ricercato, tra gli altri crimini, per riciclaggio di denaro.

Il giornale ha riferito che Treviño si è detto disoccupato, e senza reddito negli ultimi mesi. C'era anche una mancanza di denaro contante ed escludeva di essere titolare di un conto di risparmio o di un conto corrente nelle banche.

Secondo la nota, l'uomo preso di mira per traffico di droga ha anche assicurato di non avere immobili, né obbligazioni, veicoli o beni di valore.

Come se non bastasse, ha annunciato di essere single e padre di tre figli di 8, 11 e 14 anni, che deve mantenere. Nonostante le condizioni che ha dichiarato di passare, fornisce $700 ai minori per l'affitto di alloggi, cibo e trasporti.

Treviño è stato arrestato a Nuevo Laredo ed estradato negli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro e traffico di droga (Foto: Speciale)

Le autorità hanno riferito il 13 marzo l'arresto di Juan Gerardo Treviño Chavez, che è stato identificato come il presunto leader del cartello del nord-est, ed ex membro del gruppo criminale The Zetas.

È stato attraverso il Segretariato della Difesa Nazionale, l'Ufficio del Procuratore Generale, il National Intelligence Center e la Guardia Nazionale che la cattura dell'uovo è stata ottenuta nel quartiere Hidalgo di Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dopo che i membri della criminalità organizzata hanno tentato di tendere un'imboscata a elementi delle forze armate messicane, l'uomo in questione è stato identificato, che è stato trasferito all'ufficio del procuratore specializzato per la criminalità organizzata.

Quella notte ci furono diversi attacchi durante la notte, con sparatorie che, riportate dalla società civile, durarono per ore, oltre a vari blocchi stradali con l'obiettivo di raggiungere il salvataggio dell'uovo di Treviño.

El Huevo Treviño è stato arrestato dopo un attacco alle forze armate messicane (Foto: Cuartoscuro)

Verso le 2:48 del mattino, il conto del Consolato Generale ha anche avvertito che «a causa di una situazione di emergenza in città», tutti gli appuntamenti programmati sarebbero stati riprogrammati per il 14 marzo 2022 presso le sue strutture e il Cas.

Anche il Consolato degli Stati Uniti a Nuevo Laredo ha avvisato i cittadini statunitensi vicini all'area di cercare rifugio sicuro ed evitare l'area nelle ore successive alla sua pubblicazione.

Dopo aver affrontato il suo pubblico nelle terre messicane, Juan Gerardo Treviño è stato deportato negli Stati Uniti, dove è ricercato per riciclaggio di denaro e cospirazione per trattare la droga.

Inoltre, il presunto autore del reato aveva un altro paio di mandati di arresto a Tamaulipas e Coahuila per reati di estorsione, associazione criminale, terrorismo e omicidio intenzionale.

El Huevo Treviño è stato deportato negli Stati Uniti (Foto: Sedena)

I media locali hanno indicato che il leader del cartello del nord-est è arrivato a Tijuana nei primi minuti di questo martedì 15 marzo, su un aereo federale per essere consegnato alle autorità statunitensi. La consegna di El Huevo è avvenuta al valico di frontiera a Tijuana, in Bassa California, sul ponte che collega a San Diego, in California.

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e il US Marshals Service hanno accolto Gerardo Trevino 20 minuti dopo la mezzanotte di martedì, in una forte operazione di sicurezza dispiegata dalle forze federali per prevenire possibili attacchi da parte del cartello del nord-est.

