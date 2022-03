Dopo aver sostenuto il riconteggio, il presidente Iván Duque afferma che è sensato non farlo

I dubbi dei diversi partiti riguardo ai risultati elettorali sono stati risolti attraverso la Commissione nazionale delle garanzie, in cui il cancelliere Alexander Vega si è finalmente ritirato dal presentare la richiesta di conteggio dei voti. Anche se Ivan Duque l'aveva avallata e il suo partito Centro Democrático rimase fermo nel raccontare i voti del Senato; dopo la decisione, il presidente definì i risultati «sensati».

«Ieri abbiamo avuto una dimostrazione di saggezza, in cui tutti di persona, nel quadro del quadro istituzionale, sono stati in grado di presentare i loro punti di vista, e si è creato un consenso che potrebbe culminare consentendo il procedimento di contestazione, che corrisponde per legge, e i processi di controllo dipartimentale e poi, ovviamente, la revisione finale da parte del Consiglio elettorale nazionale. Tutto questo è un messaggio che questo è il quadro istituzionale in cui questo deve essere elaborato e risolto «, ha detto il presidente in un'intervista ai media Oye Cali.

È stato in seno alla Commissione che il cancelliere ha finalmente affermato di averlo presentato per creare fiducia, ma se la maggioranza non lo sostiene, sarà accettato. «Non mi sento sconfitto, mi sento un vincitore, che la maggior parte dei partiti non accetti la mia richiesta perché il punto d'onore è il consenso e se quella richiesta è servita a generare consenso, è soddisfacente per il processo elettorale», ha detto.

Tuttavia, la richiesta di riconteggio dei voti dopo il conteggio rimane in vigore nel Centro Democratico, il partito al governo. Secondo Nubia Stella Martínez, la direttrice, come ha spiegato alla Commissione, hanno più di 1.100 denunce di voti non registrati e concordano con le altre collettività che ci sono stati errori e non c'è fiducia nel processo elettorale.

Hollman Ibáñez Parra, rappresentante legale del CD, ha detto che sulla base del paragrafo 7 della costituzione politica e poiché i comitati di conteggio sono già chiusi, ha detto, chiedono un riconteggio generale di ciascuno dei tavoli. Solo National Salvation ha sostenuto questa possibilità.

Sebbene il CNE avesse intenzione di prendere in considerazione la richiesta, gli esperti sostengono che non esiste una base giuridica per condurre il riconteggio generale. Inoltre, i rappresentanti delle altre parti che non sostengono la proposta hanno sostenuto che le sfide dovrebbero essere utilizzate in caso di irregolarità, ma non quella cifra atipica.

Il presidente Iván Duque, in dialogo con Oye Cali, ha assicurato che come governo sostengono l'istituzionalità e hanno accompagnato il CNE e il precedente e attuale cancelliere, rispettando l'indipendenza dei poteri. Tuttavia, il giorno precedente aveva appoggiato la richiesta di riconteggio.

«In vista della Commissione Garanzie Elettorali che si svolgerà domani e per dare fiducia ai cittadini nella trasparenza del processo elettorale, è consigliabile considerare, da parte del Cne, di andare avanti con un riconteggio generale nelle elezioni al senato», ha detto.

Il presidente Ivan Duque racconta

Tuttavia, ha accolto con favore l'esito della commissione. «Abbiamo convocato la commissione per le garanzie elettorali in modo che fosse proprio lì nelle istituzioni e non nelle reti dove questo potesse essere affrontato con un dibattito sensato. Ovviamente, è stata una buona occasione per mettere tutto sul tavolo, per mettere sul tavolo coloro che chiedevano un riconteggio, per mettere sul tavolo la risposta delle istituzioni a quanto accaduto e, soprattutto, che si potesse anche garantire che si svolgesse il processo di conteggio secondo la legge fuori con tutte le garanzie.», ha detto alla stazione radio Oye Cali.

Il presidente ha affermato che è necessario «ripristinare la fiducia di tutti in questo processo», quindi spera che il conteggio venga concluso nel Consiglio elettorale nazionale per «fare il bilancio finale e dire esattamente qual è la nuova composizione del Congresso della Repubblica e su questa base - chiarendo tutti i dubbi - possiamo continuare nel processo di elezioni presidenziali in cui non ci sono dubbi sull'adeguatezza e la capacità del sistema elettorale», ha detto.

Il giudice del CNE Pedro Felipe Gutiérrez ha assicurato che non c'è chiarezza sulla durata del processo, ma ha chiarito che normalmente ci vogliono fino a pochi giorni prima del possesso dei membri del Congresso il 20 luglio.

