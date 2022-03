Colima aggiunge 184 omicidi e solo 4 arrestati finora nel 2022: la procura

A Colima, che per lungo tempo è rimasta al sicuro dalla violenza nel Paese, l'inferno è scoppiato il 25 gennaio con una rivolta carceraria che ha lasciato almeno sette feriti e nove sono morti in una presunta rissa tra due cellule opposte del cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG) nelle camere da letto A e B del Centro di reintegrazione sociale della città.

Quella che segue è stata un'ondata inarrestabile di violenza e impunità: 50 omicidi a gennaio; 68 a febbraio; 66 finora a marzo; e solo quattro arrestati nel primo trimestre di quello che si preannuncia essere uno degli anni peggiori per l'entità in termini di sicurezza.

Bryant Alejandro García Ramírez, procuratore generale di Colima, ha riferito martedì 22 marzo che «praticamente tutte» delle 184 vittime di omicidi che sono state registrate nell'entità in quel periodo hanno precedenti di traffico di droga, associazione criminale, criminalità organizzata e alcune di esse sono persino pienamente identificati come membri di gruppi criminali criminali.

«Finora, quattro persone sono state arrestate per i diversi atti violenti avvenuti nello Stato, dove continuano i lavori per l'integrazione dei kit investigativi per la loro azione penale», ha spiegato il pubblico ministero.

Ha anche spiegato che le indagini su altre persone stanno proseguendo, in modo che una volta ottenute le prove corrispondenti, richiedere mandati di arresto per il loro arresto; ha anche ribadito che in alcuni casi si stanno svolgendo le indagini corrispondenti, la loro appartenenza o attraverso parenti o direttamente le persone coinvolte.

«Lavoriamo in reti di legami familiari o con organizzazioni della criminalità organizzata», ha detto.

Lo stesso procuratore ha assegnato l'aumento della violenza nell'entità alla disputa nello stato Cereso tra due cellule del CJNG. Il primo era guidato da Felipe Peñaloza, il Rosso, e Victor Alexander Torres Brizuel, nipote di José Bernabé Brizuela Meraz, leader dei Mezcales.

L'ufficio del procuratore generale dello Stato di Colima ha riferito martedì che praticamente tutti i presunti autori (almeno 10 persone) dell'ammutinamento sono stati identificati. È stato rivelato che la Procura della Repubblica perseguirà i casi uno per uno per rendere la strategia più efficace, quindi è stato affermato che ci sarà «forza» nei confronti dei personaggi pienamente identificati da immagini e altre prove presentate durante il processo.

L'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato ha aperto un fascicolo investigativo che include le seguenti prove:

- 40 interviste raccolte con le vittime degli eventi, tutte private della libertà; testimoni e personale di sicurezza e custodia di Cereso.

- 38 pareri di esperti in varie specialità, come criminologia sul campo, balistica, chimica forense, lofoscopia, genetica e medicina legale.

- 14 rapporti presentati dall'autorità Cereso.

- 7 rapporti presentati da istituzioni del settore sanitario, tra cui l'Istituto messicano di sicurezza sociale (IMSS) e l'ospedale universitario regionale (HRU).

- 13 rapporti della polizia investigativa.

- Ispezione di 43 cartelle video grafiche delle telecamere situate a Cereso.

