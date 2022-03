L'ufficio del Mediatore ha messo in guardia sulla situazione dell'ordine pubblico ad Arauca

En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Durante una riunione dell'agenzia ad Arauca e in compagnia di leader sociali e presidenti dei comitati di azione comunale dei comuni di Tame e Puerto Rondón, hanno effettuato controlli sui diritti umani sulle comunità colpite da scontri tra gruppi armati illegali, nei giorni scorsi.

Le operazioni sono state effettuate anche dall'Esercito Nazionale, quest'ultimo catturato da Fredy Buitrago Parada, conosciuto con lo pseudonimo «Mono Canas», e che è designato come il capo del Fronte Adonay Ardila Pinilla dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN). Questo gruppo è quello che avrebbe segnato l'incendio di uno scuolabus il 24 febbraio nel comune di Paz de Ariporo, nel dipartimento di Casanare.

Il generale Jorge Mora, Comandante VIII Divisione dell'Esercito, ha dichiarato: «Questa importante operazione provoca una frattura all'interno dell'ELN nel suo comando e controllo, poiché questo leader era responsabile dell'articolazione del corridoio di mobilità che esiste tra i dipartimenti di Casanare, Arauca e il paese vicino. »

L"esercito ha assicurato che le «Monkey Reeds» hanno incontrato un"altra donna identificata come alias «Paloma» o «La Negra», facendo presunte accuse di estorsione. Entrambi si sono arresi senza resistenza, affermano le autorità, che durante l'operazione hanno confiscato «una pistola a pistola da 9 millimetri, 76 cartucce per essa, 3 telefoni cellulari, una lente monoculare per la visione notturna e una lente da campagna, oltre a materiale e documentazione di interesse per l'intelligence militare».

La violenza si sarebbe intensificata nel dipartimento a causa delle elezioni del Senato e della Camera dei rappresentanti, infatti, il difensore civico, Carlos Camargo Asis, ha affermato che 3 candidati al Congresso, di cui 2 candidati ai seggi per la pace, sono stati attaccati ore prima dell'inizio delle elezioni.

Nelle prossime ore, la Carovana Umanitaria per la Vita dovrebbe arrivare nel dipartimento di Arauca da Bogotà. I partecipanti cercheranno di incontrare le autorità locali e partecipare a una scia con le comunità. Le varie organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani e sociali, così come i rappresentanti del Congresso della Repubblica, sostengono che l'attuale Carovana cerca di denunciare e rendere visibile la crisi umanitaria nella regione, afferma l'agenzia Colombia Informa.

Nel comune di Tame nelle ultime ore c'è stata una sparatoria all'uscita del centro città, due uomini sono stati aggrediti da sicari di cui uno è morto sul posto e l'altro è stato portato all'ospedale di San Antonio. Inoltre, uomini armati hanno intercettato con un furgone un tassista, che era con due passeggeri. L'autista è stato rapito e successivamente ucciso in una zona rurale di Tame.

L'esercito ha pubblicato un video in cui dicono di fare una presenza nella zona, al fine di garantire la sicurezza della popolazione civile.

