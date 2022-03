La Vibra del Vacile si terrà dal 25 al 27 marzo a Barranquilla

Dal 25 al 27 marzo, La Vibra del Vacile si terrà a Barranquilla con tre eventi, che avranno espressioni di stile, artistiche e culturali, che fungono da piattaforma per tutti coloro che vogliono mostrare il loro talento in uno spazio in cui la musica non passa di moda.

Questo si terrà al Kilymandiaro Sunset Paradise, che è stato un luogo turistico per anni. L'evento nasce dalla fusione tra Vibra Agencia Creativa e El colectivo del vacile, due aziende che da 15 anni innovano gli spazi e come intrattenere Barranquilleros e la costa atlantica.

«Questo è un evento che ci unisce tutti, non importa chi siamo, o da dove veniamo, la sensazione di aver bisogno di qualcosa di più ci fa diventare una cosa sola. Un terremoto di sapore che ha il suo epicentro a Barranquilla, in cui rivendicheremo ciò che è nostro, lo abbiamo già fatto con il fiume, ora salveremo la nostra storia «, ha detto Angelica Jaramillo, organizzatrice del Festival.

Il 25 marzo si terrà La Poppera, un evento vario, colorato e divertente che non gestisce gli stereotipi che include il famoso festival Barranquilla e si terrà al Kilymandiaro Sunset Paradise. È interessante notare che mira a fornire un omaggio alla cultura pop.

Inoltre, cerca di rivendicare spazi e scenari per esprimere un messaggio di inclusione e rendere visibili tutte le forme di essere basate sulla cultura pop e queer, creando un'atmosfera di amore, rispetto e libertà.

La Poppera porterà i partecipanti nell'adolescenza con artisti come Britney Spears e la sua combo, insieme alla malizia caraibica adattata a ciò che siamo oggi.

«Questa festa ci disinibisce, ci spinge fuori controllo, ci invita ad esprimerci con il nostro corpo attraverso la danza con l'onda del reggaeton, il flusso. Il potere della musica è diventato sensuale, notturno e vibrante, avvicinandoci al nostro primo amore, a quella danza pelle a pelle che ci ha insegnato e ci ha avvicinato ai nostri ritmi caraibici e alle nostre origini «, ha detto Jaramillo.

Godranno anche di Alistate che Estoy Suelta Como Gabete, che è il tocco urbano della manifestazione, che riunirà gli amanti di questo genere.

Il 27 marzo si terrà la Casa Berbe, una festa dedicata al folklore Barranquilla con la sua essenza, le sue percussioni, i ritmi che si ballano «apretao», la tradizione di tutti i Caraibi che si incontra sulla spiaggia di Barranquilla con artisti come Alfredo de la fe, Aníbal Velásquez, Son Palenque, Herederos de Petrona, Alivio DJ, Cronopiano, Verbena caliente b2b, tra gli altri.

«Questa festa riprende i ritmi ancestrali dei Caraibi con la vaporwave, che ha un'atmosfera elettronica, jazzy, cyberpunk e afrocumbia. Nelle nostre parole, siamo andati con tutto in soccorso del picó, della verbena, della champeta africana, del bembé e dei ritmi afro-latini. Da lì arriva la casa delle Berbe, la casa di tutto ciò che è sacro», hanno detto gli organizzatori della Casa Berbe.

Questo evento è stato un luogo di incontro musicale per 10 anni, che porta l'ispirazione del «vaporwave», un suono nato una decina di anni fa, e che ha creato un fascino quasi nostalgico per gli anni '80 e '90, ma adattato alla nostra cultura.

