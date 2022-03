Il sondaggio rivela che otto genitori su dieci di bambini sotto i 6 anni soffrono di ansia, depressione o stress

Una delle questioni che non sono molto toccate nel Paese è la salute mentale, ma è vero che migliaia di genitori si sentono stressati ogni giorno per il lavoro e allo stesso tempo prendersi cura dei propri figli, il che non è affatto un compito facile. Ciò è evidenziato da un sondaggio nazionale su 59.000 genitori di bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni che ha rivelato che l'86,1% di loro, cioè 8 su 10, ha ansia, depressione o stress.

Questo è il settimo round della valutazione continua dell'impatto del COVID-19 (ECIC-19), condotto dalla Fondazione Baltazar y Nicolás, in collaborazione con Copera Infancia e la Pontificia Università Cattolica del Perù ( PUCP).

«A causa della pandemia, la salute emotiva di bambini e genitori è stata colpita; nel caso dei bambini, l'isolamento non ha permesso loro di sviluppare le loro abilità sociali e gestire le proprie emozioni e, da parte dei genitori, hanno dovuto imparare a crescere e prendersi cura dei propri figli durante confino», dice. Rommy Ríos, direttore della Fondazione BYn e vicepresidente di Covera Childhood.

Altri dati rivelati dalla ricerca mostrano che il 32,4% dei caregiver (padri e madri) ha trovato più difficile prendersi cura dei propri figli dall'inizio della pandemia, mentre il 30% ha ritenuto difficile gestire i capricci.

Allo stesso modo, l'indagine indica che Apurimac, Puno e Ayacucho sono le regioni con i più alti tassi di ansia, depressione o stress, rispettivamente con il 90,4%, l'89,1% e l'88,9%.

Allo stesso modo, il 44,6% dei caregiver è molto preoccupato per l'apprendimento o lo sviluppo del proprio bambino, mentre il 46,7% è preoccupato per il proprio comportamento.

Queste cifre mostrano che è necessario dare priorità alle azioni di salute pubblica intorno alla salute mentale delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie, sottolinea lo specialista.

Sottolinea inoltre la necessità di rafforzare gli sforzi intersettoriali per un'assistenza completa per le famiglie, essendo un lavoro congiunto tra salute, istruzione, sviluppo e inclusione sociale, tra gli altri, chiede di articolare iniziative che contribuiscono a fornire sostegno alle famiglie per promuovere legami positivi.

PEDRO CASTILLO E LA SALUTE MENTALE

Pedro Castillo | Foto: Presidenza della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Pedro Castillo, è stato caratterizzato dall'essere in un partito conservatore che non ha o non ha fatto campagna elettorale tra i suoi principali proposte problemi di salute mentale, che ha fatto evidenziare è la questione della salute fisica, soprattutto nei bambini. Sono alcune proposte che il presidente ha avuto nella sua campagna elettorale e nel suo discorso del 28 luglio.

1. Pedro Castillo ha proposto il programma Psychologist by School: fondamentale per la salute mentale di scolari e adolescenti in un paese caratterizzato da disuguaglianze sociali ed economiche. Lo psicologo deve diventare un nuovo tipo di insegnante incaricato di evitare il suicidio, l'abbandono e il bullismo.

Questa proposta non è stata ancora attuata in 8 mesi di governo, né disegni di legge o mozioni in merito sono stati proposti nella plenaria del Congresso.

D'altra parte, nel suo discorso del 28 luglio 2021, ha affermato che la salute fisica e mentale sarà la prima priorità del governo. «Creeremo un sistema sanitario universale, unificato, libero, decentralizzato e partecipativo», ha detto.

2. Ha detto che a tal fine, miglioreranno le cure ospedaliere e promuoveranno «la formazione di 15.000 squadre di assistenza comunitaria complete che avranno un criterio territoriale in modo che nessuna famiglia peruviana rimanga senza copertura medica».

3. «Alla fine del mio mandato, consegnerò ospedali specializzati per regione, tra i quali daremo priorità agli ospedali materni e infantili, agli ospedali neoplastici, all'ospedale clinico chirurgico, alla medicina tropicale e all'ospedale per la salute orale», ha aggiunto.

Questa proposta è ancora in sospeso. Va notato che quali progressi sono stati fatti nella vaccinazione dall'inizio del suo governo, ma sfortunatamente da quando Hernando Cevallos ha lasciato il portafoglio, è diminuito del 39% nei bambini.





