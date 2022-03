Totalplay ha negato il sabotaggio delle reti concorrenti

A seguito delle accuse di sabotaggio da parte di una società di servizi internet e telefonici a Irapuato, Guanajuato, e in un'area metropolitana di Monterrey, Totalplay ha negato queste informazioni e ha rilasciato una dichiarazione:

Totalplay respinge con forza le maligne accuse di presunto sabotaggio che sono circolate sui social network nei giorni scorsi.

Pochi giorni fa, una denuncia di cittadini è stata pubblicata in diversi media su presunte azioni deliberate di un uomo identificato come dipendente di Totalplay per influenzare le infrastrutture e giustificare i fallimenti della concorrenza, a Irapuato, Guanajuato.

La nota è stata ripresa con sospetto da diversi utenti sui social network, compresi i media che non hanno confermato le informazioni, e hanno colto l'occasione per lamentarsi del marchio, accusare il proprietario dell'azienda e difendere i concorrenti.

Secondo le dichiarazioni di Totalplay, il suo team legale ha immediatamente contattato il direttore distrettuale, che in ogni momento ha seguito l'incidente e ha accompagnato il dipendente Edgar «N» al tribunale civico a cui è stato deferito il caso. Lì, è stato stabilito che la denuncia non è stata presentata a causa della mancanza di prove. Inoltre, coloro che presumibilmente hanno indicato il taglio della fibra, non hanno partecipato al tribunale, non hanno presentato prove e non hanno esteso alcuna accusa.

I direttori di Totalplay hanno sottolineato l'importanza di negare la disinformazione generata da tattiche non etiche da parte della concorrenza e smentiscono categoricamente le accuse contro il dipendente, che al momento della registrazione circolante sulle reti, stava assistendo a un fallimento nell'area derivante da un incidente nelle fibre ottiche di Totalplay.

«Ci impegniamo a fornire il miglior servizio ai nostri clienti, la cui preferenza è sostenuta dalla qualità del nostro prodotto, e non dalle presunte insidie, senza alcuna prova, che vengono promosse nelle reti e nei media solo per screditarci», hanno concluso.

Sui social network, anche gli utenti hanno rivelato cosa sarebbe realmente successo e hanno riferito che la società da loro accusata di sabotaggio ha spesso difetti simili:

