Orchestra 33, Alzate e Francy daranno un concerto di solidarietà a causa della cancellazione del Jamming Festival

L'orchestra La 33 ha annunciato attraverso i suoi social network che questa domenica 20 marzo terrà un concerto gratuito a Ibagué, dopo che è stato annunciato il rinvio del Jamming Festival, che si sarebbe tenuto questo fine settimana in quella città.

«A nome di La 33, siamo profondamente dispiaciuti per ciò che sta accadendo con Jamming e ci uniamo in solidarietà con la produzione, con il team tecnico, con i nostri colleghi, sia nazionali che internazionali, con i commercianti, gli artigiani, ovviamente con i partecipanti e con la città di Ibagué, che stavano guardando questo evento. un'opzione importante per la riattivazione economica e culturale», ha detto uno dei membri del gruppo in una trasmissione video sui social network.

Alzate, Zafra Show e Francy saranno al fianco del gruppo. Questo è un concerto di solidarietà chiamato «Tolima united forward», sostenuto dal governo di Tolima. L'ingresso sarà gratuito. L'evento si terrà nel parcheggio del centro commerciale Arkacentro e inizierà alle 18:00.

«Il 33, con l'obiettivo di fornire un po' di sollievo alle parti colpite e con il sostegno del governo locale, abbiamo deciso di dare un concerto ad ingresso gratuito nella città di Ibague. Ci auguriamo che questa decisione venga accolta in modo positivo e che possa aiutare a superare questa situazione che ha sconvolto tanti di noi. Non finiremo la festa, Ibagué», ha detto il gruppo.

È interessante notare che Jamming avrebbe riunito circa 94 artisti di generi come reggae, salsa, rock, rap e reggaeton. Inoltre, giorni prima, erano iniziate le voci di una possibile cancellazione, poiché band come Black Eyed Peas, confermate sul poster, cancellarono la loro partecipazione e si unirono Los Cafres, Irie Kingz, Jah Cure, Maldita Vecindad e Vicentico.

La cancellazione del Jamming Festival ha portato a proteste e oltraggi, oltre a perdite economiche, quindi le autorità di Ibagué hanno dovuto adottare misure per mitigare tali danni in città questo fine settimana a causa del rinvio. Nel frattempo, gli organizzatori hanno dichiarato in un comunicato: «Ci scusiamo per tutte le persone colpite e speriamo che siano in grado di comprendere le nostre argomentazioni che hanno portato a questa difficile decisione».

Molti imprenditori che hanno avuto uno spazio all'evento per vendere i loro prodotti e servizi sono tra i più colpiti, quindi la comunità si è unita e ha creato un account Instagram chiamato Emprenjamming per aiutare a diffondere la situazione di questi commercianti, oltre a fornire loro assistenza e consulenza legale.

Quell'account è stato aperto il 19 marzo, ha già più di 1.680 follower e pubblicano contenuti da luoghi destinati alle persone colpite per promuovere e vendere tutto ciò che avevano già pronto per questi tre giorni.

Da parte sua, la Sovrintendenza all'Industria e al Commercio (SIC) ha aperto un'indagine e ha imposto una serie di misure contro Buena Vibra Eventos. Questa indagine è iniziata l'11 marzo, quando la SIC ha presentato una richiesta di informazioni alla società, ma la società non ha rispettato le istruzioni. Inoltre, nessun rappresentante dell'azienda ha partecipato al tavolo di lavoro convocato urgentemente dalla SIC il 14 marzo, causando danni ai consumatori.

La SIC ha ordinato a questa società di interrompere la promozione, la pubblicità e la vendita dell'evento Jamming Festival 2023, tale disposizione rimarrà fino a quando non ci sarà una risposta e una soluzione a quella che è stata annullata.

Allo stesso modo, verificherà le conseguenze legali quando annuncia la cancellazione dell'evento di massa con un solo giorno di preavviso e le denunce ricevute saranno trasmesse all'Ufficio del Procuratore Generale affinché l'accusa determini nell'ambito delle sue competenze se è stato commesso un reato.

Continua a leggere: