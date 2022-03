Juan Forn e le storie intese come artefatti di trasmissione perfetti

Pochi giorni dopo la morte di Juan Forn, è stata annunciata la partenza di Nieblita del Yi, un libro scritto da lui e dalla sua compagna Maria Domínguez, basato su un racconto di Guillermo Enrique Hudson e illustrato da Teresita Olhaberry. La pubblicazione post mortem può indicare solo una domanda, se si riferisce a Forn — quella persona tanto cara a tutti coloro che lo conoscevano e che possedeva un'incredibile passione per i testi e la scrittura —: il suo rapporto con la letteratura sopravvive a tutto, anche alla morte.

Hudson è un autore del XIX secolo nato in Argentina, più precisamente, a Quilmes, da genitori inglesi. All'età di 33 anni, per motivi di salute, emigrò in Gran Bretagna e iniziò una prolifica carriera di scrittore con un lavoro basato sulle sue memorie, principalmente in Argentina, sebbene fosse anche un ornitologo fanatico, fondatore della Bird Protection Society in Inghilterra e presidente onorario della Silver Honorary Society. Molto lontano e molto tempo fa e The Purple Land sono forse le sue opere più potenti sulla sua permanenza nel paese.

«Nieblita del Yi», l'ultimo libro scritto da Juan Forn prima di morire

Infobae Cultura ha parlato con María Domínguez di Nieblita del Yi, un libro in cui sono condensate diverse letterature.

Come ti è venuto in mente che un frammento di Hudson, un autore che di solito viene studiato al college o negli ultimi anni di liceo, potrebbe essere oggetto di un libro di letteratura per bambini?

—L'idea di trasformare quel frammento in un libro, o meglio, quella storia che fa parte del romanzo di Hudson, è avvenuta nell'immaginazione di Pablo Franco e Teresita Olhaberry, i promotori della casa editrice Flor Azul, oltre a Teresita che illustra le pagine del libro, durante un viaggio ha preso in Uruguay, quando in un teatro di Montevideo ha assistito a uno spettacolo basato su The Purple Land e sono rimasti deliziati. Pablo dice che il giorno dopo hanno cercato all'infinito, finché non l'hanno trovata, un'edizione del romanzo tradotta da Idea Vilariño. Molti anni dopo, a Mar Azul e quando avevano già in mano la casa editrice, durante una visita che abbiamo fatto con Juan a casa sua, ci hanno parlato dell'idea del libro e ci hanno mostrato la storia. Quindi è avvenuto un nuovo incantesimo. Non ricordo bene com'era, ma Pablo sostiene che ho proposto a Juan, e lui ha accettato, di fare insieme una versione gratuita della storia che Tere stava già iniziando a illustrare. Mi piace pensare che Nieblita del Yí sia la materializzazione di una successione di incantesimi.

D'altra parte, non sono così sicuro che sia solo un libro di letteratura per bambini. Penso che Nieblita possa far parte della legione di libri senza età, quelli che contengono diversi strati di significato, come se fossero una specie di scatola cinese o una mamushka.

—Forn non aveva mai pubblicato prima in questo genere, non so se l'hai fatto. Come ha percepito la sua scoperta del genere come autore?

«Mentre facevamo Nieblita, ci sono stati momenti di grande divertimento e tenerezza, ci sono stati anche dei dibattiti, ma dubito che per Juan abbia significato la scoperta di un genere come autore. Da un lato, non credeva molto alla categoria di genere e cercava sempre di offuscare i confini. Per scrivere, si fermò su quello che chiamava l'anfibio, e che rappresentava una sorta di via di fuga, un modo per liberarsi dal giubbotto delle classificazioni letterarie. D'altra parte, durante il processo di scrittura l'ho visto attivare lo stesso meccanismo che usava per le sue copertine posteriori. Juan ha inteso le storie, le storie, come perfetti artefatti di trasmissione, il luogo in cui la comunicazione avviene più spontaneamente. Migliaia di volte l'ho sentito dire: «quello che mi interessa è raccontare la storia», ed è esattamente quello che succede in Nieblita del Yí, raccontiamo una storia. Penso che la novità in questo caso avrebbe potuto essere l'esperienza di scrivere con qualcun altro: decidere in due modi quali parole usare, come impegnarsi nel dialogo tra due personaggi, come mostrare il significato della storia, come scrivere il finale.

Nelle copertine posteriori, Juan ha stabilito un dialogo mentale con gli scrittori che ha letto, ma è stato finalmente lui a decidere come raccontare. In Nieblita del Yí succede qualcos'altro, perché è il risultato di una sovrapposizione e di una comunione di voci che hanno dato forma e significato alla storia. Possiamo pensare che Hudson sia lì prima, Idea Vilariño dopo, poi la voce di Juan e la mia appaiono insieme, e parallelamente si fondono con i dipinti di Tere, dove si è svolta anche una versione illustrata gratuita della storia. È stata lei a trasformare Nieblita in un uccello. Quando io e Juan abbiamo visto il becco nero sporgere sopra la sua testa, abbiamo dovuto tornare al testo e scriverlo in un modo diverso.

— Com'è stato lavorare a quattro mani?

—Più di quattro mani hanno lavorato a questo libro: mentre Pablo cercava il formato e i ruoli ideali, era anche impegnato a preparare la strada per la trasformazione in un libro, Tere dipingeva fino allo sfinimento su enormi tele, Juan e io scrissimo e Ana Armendariz si comportava come una specie di geniale designer a cui si trovava la distanza incaricato di fondere tutto ciò che stavamo facendo. Penso che tutto quel compito collettivo, quel fare condiviso e il tempo di macerazione che il libro ha avuto, sia ciò che alla fine dà al libro così tanto valore e bellezza. Abbiamo passato quattro anni a farlo, abbiamo avuto il tempo a nostro favore. Lavoriamo senza fretta, senza condizionamenti, tra amici. Juan diceva sempre che se presti attenzione, una storia ti dice come vuole essere raccontata. Penso che sia quello che abbiamo fatto, prenditi il tempo di ascoltare e capire come dovevamo raccontare quella storia.

Ora che il libro è nelle mani di molte persone, la storia inizia ad espandersi e appaiono nuove cose. Ieri qualcuno mi ha detto che in Cina, nel bacino del Fiume Giallo, c'è anche un enorme fiume chiamato Yí, ma che c'è uno studioso di etimologia che sostiene che il nome del fiume uruguaiano derivi da Guaraní e può essere tradotto come un fiume possente, un fiume che non è tagliato fuori.

