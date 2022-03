Fajardo attacca Petro e Uribismo, «rappresentati da Fico Gutiérrez», per non conoscere i risultati elettorali

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Questo sabato 19 marzo, l'ex governatore di Antioquia e candidato della Coalizione Centro Esperanza, Sergio Fajardo, ha presentato le dichiarazioni dei suoi contendenti alla presidenza della Colombia, alcuni dei quali hanno messo in dubbio i risultati delle elezioni legislative, affermando che questo è il «primo capitolo di una guerra che possa portare avanti il Paese».

L'ex sindaco di Antioquia, che ha vinto la consultazione interna dell'alleanza di centro che lo accredita come unico candidato per il primo turno presidenziale, ha criticato la forte messa in discussione dei risultati elettorali del leader dell'opposizione, Gustavo Petro, e del Centro Democratico, un gruppo di cui lui di cui è rappresentato dall'ex sindaco di Medellín e candidato della squadra per la Colombia, Federico 'Fico' Gutiérrez.

«Siamo già stati avvisati. Petro e Uribism, che è rappresentato nel 2022 da «Fico» Gutiérrez, annunciano che non rispetteranno i risultati delle elezioni se non vinceranno. Questo è il primo capitolo della guerra in arrivo, che può portare avanti il nostro Paese. Mi prenderò cura della Colombia. Fidati di me», ha detto il candidato della Coalizione Centro Esperanza, che ha ottenuto il voto più basso tra i vincitori delle tre alleanze politiche.

Queste dichiarazioni arrivano ore dopo che il Centro Democratico ha chiesto al National Civil Registry un riconteggio dei voti «con la revisione di ogni carta che avrebbe potuto essere alterata dalle giurie», rilevando che le differenze tra il pre-count e il conteggio, con cui hanno perso uno dei 14 seggi al Senato, era «insolito».

Allo stesso modo, il leader naturale del collettivo, Álvaro Uribe, ha indicato che le elezioni hanno lasciato un senso di «sfiducia», attribuito alle incongruenze dell'E-14 e al «voto schiacciante sul petroismo nelle aree del traffico di droga», motivo per cui ha invitato le persone a ignorare i risultati, con cui hanno perso la loro posizione di maggioranza in panchina.

Da parte sua il leader di sinistra, che ha guidato i sondaggi di intenti a votare nel Paese, ha ribadito l'esistenza di irregolarità nel voto per il banco del Patto Storico, che dopo il consolidato scrutinio da parte della Segreteria ha confermato il recupero di tre seggi al Senato.

«Non è statisticamente possibile che a un tavolo tutti i giurati commettano contemporaneamente un errore in una somma. La rimozione dei professori dalla lista della giuria pressata da Uribe aveva un obiettivo: produrre giurie omogenee per alterare i risultati di decine di migliaia», ha detto il candidato del Patto storico.

In contrasto con il suo stesso messaggio, il candidato della Coalizione Centro Esperanza, Sergio Fajardo, aveva detto giovedì scorso di aver sostenuto la richiesta del Nuovo Liberalismo, un collettivo rinato che fa parte dell'alleanza di centro, che ha richiesto un riconteggio generale sostenendo che nel 42,3% dei tavoli, cioè , in 47.000 tavoli del paese, il partito fondato dal leader liberatore Luis Carlos Galán non ha ricevuto alcun voto, il che era «poco plausibile».

