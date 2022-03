Trucco estremo in concerto: trucco mozzafiato e senza genere per vivere un'altra esperienza da festival

L'esperienza Lollapalooza trascende le barriere della musica per presentare una molteplicità di proposte che invitano i fan a godersi il festival attraverso diverse aree legate alla gastronomia, alla sostenibilità, alla consapevolezza ambientale e all'uso delle risorse naturali, tra gli altri valori.

Tra i principali spazi interattivi di questa nuova edizione iniziata venerdì scorso, spicca quello del marchio di cosmetici e bellezza Natura. La compagnia sarà presente durante i tre giorni del festival con la premessa «E se ci uniamo per il mondo come ci uniamo per la musica?» e cerca di invitare il pubblico a riflettere sul pianeta e sulla sostenibilità, pilastri della sua identità.

A tal fine, Natura propone diverse esperienze all'interno di uno spazio che ci invita a essere un punto di incontro con molteplici attività come l'area Natura Faces, uno stand per conoscere la linea di trucco genderless del marchio con le tendenze del trucco create in esclusiva per questo evento; il muro «Alza la tua voce», su cui puoi scrivere con fibre sostenibili; e l'intervento di Cypher, un gruppo di artisti di improvvisazione che recita la «Battaglia di adulazione» per rafforzare i messaggi di inclusione e unità. Inoltre, un'ora al giorno, la designer, illustratrice, musicista, rapper e DJ, Yema Ice, esegue abiti dal vivo insieme ad un incredibile dj set di Anita B Queen.

«Siamo convinti che un marchio di bellezza possa fare molto per il mondo e che possiamo e dobbiamo assumere un ruolo attivo nel guidare i cambiamenti di cui abbiamo bisogno come società per costruire un mondo migliore. La nostra partecipazione a Lollapalooza per la prima volta ha a che fare con questo, perché troviamo nella cultura e nella musica uno spazio di dialogo, identificazione e senso di comunità che consentono la creazione di ponti e mobilitazione collettiva. Vogliamo che tutte le persone che si riuniscono in uno spazio come questo cantino la stessa canzone, siano in grado di farlo anche per trasformare tutto ciò che li circonda», ha detto in dialogo con Infobae Florencia Violini, Marketing Manager di Natura Argentina, sulla presenza del marchio al festival.

Una delle cartoline di venerdì pomeriggio, prima dell'inizio di uno spettacolo. Il trucco estremo ha detto presente (Lollapalooza)

«Crediamo che, come la musica, il trucco sia uno strumento per esprimere sentimenti, emozioni e individualità di ogni persona. Le nuove generazioni sono mobilitate dalla necessità di potersi esprimere così come sono in totale libertà e stanno scegliendo marchi legati al loro scopo. In questo senso, la nostra linea Faces, con cui ci esprimiamo come marchio in questa edizione del festival, risponde a questo comportamento sociale perché nasce con un forte impegno per la diversità e cerca di promuovere una bellezza priva di schemi e preconcetti in modo che ogni persona possa essere chi sono con orgoglio e senza restrizioni», ha osservato lo specialista.

E ha aggiunto: «Le generazioni future sono promotrici di cambiamenti culturali che dobbiamo assistere e accompagnare, ed è per questo che nel nostro spazio, ad esempio, avremo un murale in modo che tutti coloro che passano possano alzare la voce su questioni che li riguardano. Cerchiamo di essere portavoce delle cause del tempo, cause di cui le persone fanno parte, hanno un interesse e sono sempre più coinvolte».

Faces è una linea senza genere, senza animali, vegana, senza parabeni e rispettosa dell'ambiente che consiste in trucco come ombre, rossetti, mascara per ciglia, matite per eyeliner, polveri, fard e creme, tra gli altri, e prodotti per la cura del viso. Si rivolge a persone con uno spirito libero e indipendente che trascendono il proprio genere come identità determinante.

Le aree del viso protagoniste nella creazione di look per il trucco:

Un must per Lollapalooza è, senza dubbio, l'ecoglitter. Per migliorare il trucco ed evidenziare il look, può essere applicato su occhi, zigomi, sopracciglia o sulla zona che preferisci (Foto: Instagram/ @donni .davy)

1. OCCHI DA PROTAGONISTA

Gli occhi hanno un ruolo speciale, quindi un buon eyeliner è una tendenza infallibile. L'originalità sta nel presentare, inoltre, sfumature di colori per evidenziare e dargli il tocco giovanile e fantasioso che provoca furore.

2. LABBRA DUO

Chi ha detto che le labbra sono dipinte in un unico colore? Il look «Pop» di Natura Faces ti invita a giocare con diverse tonalità e propone una combinazione di rossetti opachi, che compongono il labbro superiore in rosso e il labbro inferiore in rosa: una combinazione molto potente!

Un plus: DI PIÙ È DI PIÙ

Brilliamo, amore mio! Un must per Lollapalooza è, senza dubbio, l'ecoglitter. Per migliorare il trucco ed evidenziare il look, può essere applicato su occhi, zigomi, sopracciglia o sulla zona che preferisci.

Prima dell'inizio del festival, Natura ha messo in palio 20 paia di biglietti da 3 giorni per partecipare e vivere l'esperienza. Per partecipare, le persone hanno dovuto fare appello alla loro creatività e creare poster di attivisti con frasi ispirate al messaggio del marchio #PorElMundoComoPorLaMúsica. La proposta consisteva nel fatto che questi poster fossero progettati digitalmente o da materiali già esistenti nelle loro case, come vestiti, legno, cartone, tra gli altri. I disegni sono stati pubblicati in una galleria web, dove tutti hanno avuto accesso per votare i loro preferiti e quelli che hanno ottenuto il maggior numero di like sono stati i vincitori.

CONTINUA A LEGGERE: