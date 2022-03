Per prevenire i crolli, a Bogotà verranno piantati più di 100 ettari di foresta

Nell'ambito della Giornata internazionale delle foreste, che si celebrerà lunedì prossimo, 21 marzo, il Giardino Botanico di Bogotá, in collaborazione con il Segretariato distrettuale per l'ambiente, realizzerà una piantagione simbolica di una ventina di alberi nel Parco Altos de la Estancia, situato nella città di Ciudad Bolívar, con il fine di iniziare la formazione di una foresta urbana per prevenire frane e altri pericoli naturali.

Come spiegato dal Giardino Botanico, queste cosiddette «foreste resilienti al clima» si troveranno su oltre 100 ettari della città, che hanno storicamente registrato i più grandi eventi di rimozione di massa nella capitale, come Ciudad Bolivar, San Cristobal, Usme, Usaquén, Sumapaz, tra gli altri.

Le specie da piantare sono state selezionate perché si adattano sia al clima che al tipo di suolo di quelle aree della città. Tenendo conto di ciò, l'entità ha riferito che tra i tipi di alberi da piantare ci sono: il gelsomino del Capo, l'eucalipto nativo (pomarroso), il mirto luma, il sambuco, la mangrovia della terra fredda e il calistemum piangente.

Immagine d'archivio. L'obiettivo di questa iniziativa è prevenire eventi naturali come crolli e inondazioni a Bogotà. Foto: Giardino botanico di Bogota

L'Orto Botanico e il Ministero dell'Ambiente hanno anche precisato che, tenendo conto delle ricerche che hanno svolto, hanno stabilito che le specie arboree con una migliore struttura delle radici saranno piantate in aree che presentano rischi di collasso, perché «le radici aiutano a controllare l'erosione e fermare i pendii» di terra».

«È importante tenere presente che le radici devono avere una buona capacità di penetrare nel terreno, poiché questi terreni sono antropogenici, cioè sono fortemente intervenuti con macerie, immondizia e hanno perso le loro caratteristiche naturali originali», ha detto l'Orto Botanico.

D'altra parte, l'entità ha indicato che, in quelle aree in cui vi è il rischio di inondazioni, verranno piantati alberi con grandi corone, in modo che «in queste foreste possano formarsi corridoi idrici ed ecosistemici e migliorare la qualità ambientale del settore».

L'Orto Botanico ha ricordato che queste «foreste resilienti al clima» sono implementate nell'ambito del nuovo POT a Bogotá, dove è stato stabilito che le foreste urbane dovrebbero essere sviluppate in 139,38 ettari della città di parchi, scuole, aree residenziali, tra gli altri. In totale, secondo la stessa entità, nel 2022 ci saranno due foreste urbane che inizieranno a formarsi nella capitale.

Il Ministero dell'Ambiente, da parte sua, ha riferito che, insieme alla comunità indigena Arhuaca, pianteranno 700.000 alberi autoctoni nella Sierra Nevada de Santa Marta, al fine di preservare e ripristinare l'ecosistema arboreo di quella regione colombiana.

Il progetto, chiamato Müse'si, sarà realizzato sotto quattro componenti, come dettagliato dal Ministero: conoscenza, sviluppo di spazi di socializzazione con le comunità indigene; restauro, costruzione di 445 asili nido familiari e il Gunmaku Community Nursery; scambio di capacità, formazione comunità nella costruzione e gestione di vivai e strumenti economici, attraverso l'analisi della cattura di CO2.

«Stiamo facendo tutti i passi che intraprendiamo con le comunità, rispettando le loro tradizioni e la loro cultura. Ciò genera un senso di proprietà del processo e ne aumenta le possibilità di sostenibilità a lungo termine. Inoltre, ciò contribuisce alla ripresa economica del Paese, tenendo conto delle risorse che raggiungeranno direttamente le comunità «, ha affermato il ministro dell'Ambiente, Carlos Eduardo Correa.

Al momento, secondo il Ministero dell'Ambiente, attraverso iniziative simili, ad oggi in Colombia sono stati piantati 17.147.822 alberi.





