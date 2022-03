Pachuca affronta Cruz Azul per rimanere in testa

È prevista una partita combattuta e disputata tra due squadre che arrivano con fiducia grazie al fatto che sono riuscite a sconfiggere i loro avversari nella data precedente.

Pachuca ha sconfitto il Toluca FC 3-0 nella partita precedente e cercherà un altro risultato favorevole in casa. Nelle ultime 4 partite giocate ha vinto in 3 partite e pareggiato in 1 partita.

Cruz Azul arriva con uno spirito dopo aver battuto Pumas UNAM di 2 a 1. Nelle ultime date ha vinto 1 vittoria, 2 sconfitte e 1 pareggio.

Los Tuzos e La Máquina saranno misurati domani alle 00:00 (ora dell'Argentina). La partita per l'undicesima edizione del Messico - Liga MX - Clausura 2022 si giocherà allo stadio Hidalgo.

Nella storia del torneo, gli ultimi 5 duelli favoriscono la visita che aggiunge 3 vittorie mentre le altre 2 partite sono state un pareggio.

La sede è in testa con 22 punti e 7 vittorie, mentre il visitatore ha raggiunto 17 unità e si è piazzato quinto nel torneo.

Brian González Veles sarà il giudice che consegnerà giustizia nell'incontro.

Ora Pachuca e Cruz Azul, a seconda del paese

Argentina: 00:00 ore

Colombia, Messico EST e Perù: 22:00

Messico CST e Nicaragua: 21:00

Messico MST e Messico PST: 20:00

Venezuela: 23:00

Fonte di nota e immagine: Data Factory