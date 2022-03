Oroscopo Infobae: scopri quali sono i 3 segni zodiacali più protettivi

A young couple lovingly embrace each other during a meetup and barbecue with friends.

Secondo il mondo astrologico, il segno sotto il quale nasciamo ci darà alcune caratteristiche in modo innato che segneranno il percorso della nostra personalità. Ad esempio, alcuni segni sono caratterizzati come persuasivi, altri testardi e così via.

I segni protettivi sono quelli che si preoccupano di prendersi cura di tutti coloro che li circondano per non ferirli. Sono anche una di quelle persone su cui puoi sempre contare per tutto ciò di cui hai bisogno perché saranno lì per te e si preoccuperanno che non ti succeda nulla di male.

Se vuoi sapere quali sono i 3 segni dell"oroscopo che tendono ad essere più protettivi nei confronti di chi li circonda, continua a leggere la seguente nota.

1. GEMINIS

Secondo l'oroscopo, le persone del segno Gemelli hanno un carattere molto nobile e tendono a trasmettere pace a coloro che sono vicini a loro. Sono considerati protettivi perché cercano di dire le cose in un modo che non ferisca l'altra persona per proteggere i propri sentimenti e sono anche spesso affettuosi.

Sono considerati figli dello zodiaco perché vogliono sempre godersi il presente come fanno i bambini.

2. ACQUARIO

Le persone sotto il segno dell'Acquario sono descritte dall'oroscopo come esseri nobili, questo fa sì che gli altri si fidino di loro. Inoltre, una delle caratteristiche che rendono l'Acquario tende ad essere abbastanza protettivo è che è sempre lì per chi ne ha bisogno, che siano amici, familiari o chiunque altro.

Sono anche considerati buoni consiglieri perché non hanno pregiudizi e ti ascolteranno indipendentemente dalla tua situazione.

3. BILANCIA

Secondo lo zodiaco, i nati sotto il segno della Bilancia sono considerati quasi angeli per natura, poiché proteggere gli altri fa parte della loro essenza. Se hai qualcuno nella tua vita Bilancia che non ti sorprende se riesce a trasformare un brutto momento in uno spazio pieno di energia e gioia.

Quelli governati da questo segno di solito hanno abilità in tutto ciò che riguarda i processi di guarigione e guarigione, motivo per cui si dice che i Bilancia tendano ad avere inclinazioni per le carriere che coinvolgono il trattamento di persone o animali, quindi sono abbastanza bravi medici, veterinari, psicologi e altro ancora.

GLI ELEMENTI DI OGNI SEGNO ZODIACALE

Sono divisi in quattro gruppi e questi sono:

Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Terra: Toro, Vergine e Capricorno

Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

CON QUALE SEGNO SEI COMPATIBILE?

Ricorda che anche il segno nascente di ogni persona e altri dettagli che possono essere trovati nel loro tema natale hanno un'influenza.

- L'Ariete è il segno compatibile innamorato dell'Acquario e dei Gemelli.

- Il Toro è il segno compatibile innamorato di Pesci e Cancro.

- Gemini è il segno compatibile innamorato di Leone e Ariete.

- Il cancro è il segno compatibile innamorato del Toro e della Vergine.

- Il Leone è il segno compatibile innamorato di Ariete e Sagittario.

- La Vergine è il segno compatibile innamorato del Cancro e dello Scorpione.

- La Bilancia è il segno compatibile innamorato del Sagittario e del Leone.

- Lo Scorpione è il segno compatibile innamorato del Capricorno e della Vergine.

- Il Sagittario è il segno compatibile innamorato della Bilancia e dell'Acquario.

- Il Capricorno è il segno compatibile innamorato dello Scorpione e dei Pesci.

- L'Acquario è il segno compatibile innamorato di Ariete e Sagittario.

- Pesci è il segno compatibile innamorato del Toro e del Capricorno.

CONTINUA A LEGGERE