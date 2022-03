Il gesto di Alejandro Riaño con gli imprenditori colpiti dal Jamming Festival

Diversi imprenditori sono stati colpiti dalla cancellazione del Jamming Festival 2022, alcuni di loro si sono rivolti ai loro social network e a quelli di amici intimi per vendere la merce con cui hanno soggiornato presso i loro stand pronti a ricevere gli oltre 50.000 partecipanti che stavano aspettando l'evento ogni giorno dal 19 al 21 marzo.

Sui social è stato anche possibile osservare il fastidio di alcuni partecipanti che si sono affollati davanti alla discoteca Casa Babylon per mostrare la non conformità dovuta al mancato rispetto degli organizzatori dell'evento. Queste persone portavano in mano borse da viaggio e cercavano spiegazioni su quanto accaduto. Alcuni manifestanti provengono da paesi come Ecuador, Bolivia, Messico e Costa Rica.

C'erano anche diversi utenti di Internet che, attraverso piattaforme digitali, hanno promosso diversi aiuti agli imprenditori, replicando i messaggi che hanno condiviso sui diversi prodotti che intendevano commercializzare il giorno dell'evento.

In segno di empatia con le persone colpite, il comico Alejandro Riaño ha fatto un annuncio importante attraverso i suoi social network in cui ha riferito che i profitti che raccoglie dalle sue esibizioni nella capitale musicale saranno donati alle persone che sono state colpite dalla cancellazione dell'evento.

«Quest'anno come parte del nostro tour nazionale, i soldi che abbiamo raccolto dal nostro spettacolo a Ibagué saranno donati agli imprenditori che facevano parte del Jamming e hanno perso tutto. Tieni d'occhio le informazioni per ricevere supporto da questa parte. Molta forza!» , ha scritto attraverso le sue «InstaStories».

Potrebbe interessarti: Filippo Ganna, un altro ciclista che manda la sua voce di incoraggiamento a Egan Bernal: «Ci manca»

Ecco il contenuto completo di Alejandro Riaño :

Il comico Alejandro Riaño donerà il ricavato dei suoi spettacoli a Ibagué agli imprenditori colpiti dal Jamming Festival. Tratto da Instagram @rastreandofamosos

Le parole di Alejandro Riaño sono diventate rapidamente virali sui diversi portali di intrattenimento responsabili della replica del contenuto delle celebrità sui loro social network. In questo caso, il responsabile era «Rastrando Famososos» dove supera già i 3.500 Mi piace e più di 120 commenti, tra i quali spicca la buona qualità del comico quando si tratta di aiutare i bisognosi.

«È sicuramente il migliore», «Questi sono i post che vale la pena vedere», «Meraviglioso più persone come lui», «Niente di cui stupirsi è SEMPRE disposto ad aiutare e sostenere le persone. Ancora una delle sue bellissime opere», «Super questa è l'iniziativa che gli imprenditori dovrebbero prendere», «Questo se vuole un vero cambiamento, a differenza di Epa Colombia che tutto ciò che fa è riempirsi le tasche e non riuscire a realizzare molte cose che ha promesso», tra gli altri.

Attraverso il suo account Twitter, il comico di Bogotà Alejandro Riaño ha parlato delle polemiche che ha avuto per giorni con Miguel Polo Polo. Sebbene non si riferisse letteralmente al politico neoeletto alla Camera dei Rappresentanti, dalla Circoscrizione Speciale Afro, i seguaci dell'attore che dà vita a Juanpis González presumevano che fosse una risposta a quanto accaduto in precedenza. La mattina del 14 marzo, il giorno dopo le elezioni, Riaño ha condiviso un filo di trilli in cui ha assicurato che non dovrebbe essere al centro del dibattito al momento delle votazioni.

«Qualche giorno fa ho detto che avrei condiviso ciò che pensavo dopo le elezioni ed eccolo qui. Apro il filo: credo che le elezioni non siano il trionfo degli eletti; dovrebbero essere il trionfo delle comunità e la responsabilità di lavorare per loro. Se non ricevono un cambiamento, nessuno vince, non succede niente», ha esordito Riaño, e poi è entrato nel dettaglio delle loro opinioni riguardo alle elezioni.

CONTINUA A LEGGERE: