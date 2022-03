Anif ha criticato la proposta di Petro sulle pensioni: «non dovrebbe essere trattata con menzogne o argomenti confusi»

Colombia's presidential candidate Gustavo Petro speaks after winning the referendum vote for the Historic Pact coalition, in Bogota, Colombia March 13, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

L'Associazione nazionale delle istituzioni finanziarie (Anif) ha assicurato che la proposta di riforma delle pensioni del candidato Gustavo Petro avrebbe lo scopo di confondere le persone.

Ha sottolineato che la questione delle pensioni è uno dei maggiori problemi fiscali e azionari che la Colombia deve affrontare e dovrà affrontare, almeno per i prossimi 100 anni, è di grande interesse per il Paese e con un alto livello di sensibilità, motivo per cui «non è una questione minore né dovrebbe essere trattata alla leggera, molto meno, con menzogne o argomenti confusi».

Ha poi sottolineato che «la proposta di utilizzare i risparmi delle persone come se fossero soldi pubblici mostra poca o nessuna comprensione di come funzionano i sistemi pensionistici nel nostro Paese».

Inoltre, Anif ha aggiunto che in qualche modo prendendo i risparmi che sono oggi negli Amministratori dei fondi pensione (AFP) , che appartengono a quasi 18 milioni di colombiani e che oggi ammontano a circa $358 miliardi, per finanziare la spesa pubblica corrente, per pagare le pensioni di tutti attraverso il premio medio Regime che amministra Copensiones (RPM) e di sovvenzionare un pagamento agli anziani che vivono in povertà.

Inoltre, il candidato Petro ha affermato che in questa situazione dovrebbe essere dato un reddito di 500mila pesos agli anziani.

L'entità sottolinea che «utilizzare per giustificare la» nazionalizzazione «delle pensioni di risparmio del regime di risparmio individuale (RAIS), sotto gli argomenti dell'uguaglianza e della lotta alla povertà, non è corretto».

Asif ha invitato tutti i candidati presidenziali a tenere tali dibattiti con figure fondate e non da percezioni ambigue e confuse o informazioni completamente errate.

I commenti sono iniziati dopo il dibattito presidenziale che si è svolto sotto l'alleanza El Tiempo y Semana, dove il candidato presidenziale ha parlato della questione dopo essere stato interrogato da Federico Gutiérrez, che ha vinto la consultazione della coalizione Centro Esperanza.

Di fronte all'interrogatorio, Petro ha assicurato che questo denaro sarebbe uscito dal sistema pensionistico, ed è stato allora che è emersa la questione delle Colpensiones, che ha generato molti dubbi tra i cittadini che lo hanno espresso attraverso i social network.

«Da dove viene quell'argento? Per una riforma del sistema pensionistico, il denaro è lì, non è più necessario, non ha bisogno di essere stampato, deve cambiare la sua distribuzione «, ha affermato Gustavo Petro.

Come spiegato dallo stesso candidato, questa idea si basa su sistemi che sono già stati applicati in altri paesi, come l'Uruguay.

«Invece di avere fondi pensione privati, con contributi di risparmio individuali mal gestiti al 30% che raccolgono in una banca, invii quei soldi a un fondo pubblico: Colpensiones. Con quei soldi paghiamo immediatamente le attuali pensioni che lo Stato sta pagando oggi», ha affermato Petro.

Pertanto, lo Stato verrebbe liberato da 18 miliardi di pesos all'anno dal bilancio, per pagare il bonus pensionistico di 50mila pesos a tre milioni di persone.

Per rendere la questione un po' più chiara, il leader di Human Colombia ha aggiunto: «Il contribuente in Colpensiones paga la pensione, chi contribuisce è perché vuole una pensione. Quando raggiunge la sua età, i contribuenti di quel tempo gli pagano la pensione. È un metodo che garantisce la pensione. Il metodo che difendi, la legge 100, non ha più una pensione, ha tolto la pensione ai colombiani».

