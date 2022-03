Video: Pautips ha rivelato i motivi per cui non ha subito un intervento chirurgico al viso

Molte polemiche sono sorte sui social network dopo che il chirurgo plastico Juan Diego Otálvaro ha rivelato alcuni dei possibili interventi estetici che alcuni personaggi famosi hanno subito, ricevendo una forte risposta da Luisa Fernanda W che gli ha assicurato che molti di quelli che aveva menzionato non erano veri, il dibattito su altre celebrità è di nuovo impostato.

In questa occasione, Paula Galindo meglio conosciuta nel mondo dei generatori di contenuti come Pautips, era Paula Galindo, che in un giro di «domande e risposte» sul suo account Instagram, ha detto ai suoi follower quali interventi chirurgici aveva subito e quali no, ma che desiderava da tempo eseguire.

Pautips, che ha eseguito la dinamica che ha chiamato «verità o menzogna», è stato interrogato da un seguace che voleva sapere se le sue labbra erano naturali o erano state iniettate.

«Non mi sono davvero toccato molto il viso, oggi stavo guardando un'intervista che hanno fatto con Bella Hadid su tutti gli interventi che ha... Ho le protesi mammarie, ma la verità è che volevo farmi il naso, la bichectomia, ma sono molto codarda», ha detto l'influencer attraverso i suoi 'InstaStories'.

Allo stesso modo, mentre Pautips si trovava in quella che sembra essere la sala d'attesa di un aeroporto, nella sua risposta ha aggiunto che il disegno del sorriso gli è stato fatto in bocca.

«Mi hanno messo le faccette e i miei denti si sono allungati, penso che la mia bocca abbia un'altra struttura per questo, ma non mi sono mai iniettato le labbra, ho ancora il naso, ho le zampe non ho rimosso le guance, quindi no, niente «, ha concluso Galindo.

Vale la pena ricordare che la donna sta attualmente godendo di un viaggio attraverso il Messico con il suo partner. La risposta di Bogotana è stata replicata dal portale di intrattenimento 'Faranduleando ando' dove supera le 850 visualizzazioni con più di 20 Mi piace.

Attualmente, Paula Galindo ha una relazione con Ronald Moscoso, che funge anche da influencer. Tuttavia, circolano voci sui social network su come sia nata la scintilla tra i due personaggi, poiché ci sono diversi commenti che hanno sottolineato che «Pautips» avrebbe ostacolato la relazione di Moscoso con Yovana Mendoza, che lavora anche come influencer ed è conosciuta come Rawvana.

Nell'ottobre 2021, la domanda è stata inviata dai suoi follower, che le hanno costantemente messo in dubbio il fatto di aver rapito la coppia da uno dei suoi amici, quindi è stata schietta indicando che non era così che andavano le cose.

Il 20 gennaio, l'influencer ha approfondito questa risposta:

«Darò una breve spiegazione. Ci siamo incontrati per colpa sua, ma non avevano più niente. Anche... Ero complice dell'attuale marito di Yovana, nelle sue sollecitazioni. Quando li ho incontrati entrambi, non avevano più niente e non sapevo che fossero stati insieme. Anche così, è già sposata, ha già avuto un figlio e non credo abbia problemi con il fatto che stiamo insieme. Quindi se lei non ce l'ha, perché lo faresti tu? », ha detto Galindo dalle sue storie su Instagram.

