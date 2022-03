Thielen aggiusta il contratto per sfogare il libro paga dei Vikings

MINNEAPOLIS, Minnesota, USA (AP) — Il wide receiver Adam Thielen ha ristrutturato il suo contratto con i Minnesota Vikings per dare alla squadra spazio sotto il tetto salariale, ha annunciato venerdì la sua agenzia, con un accordo che gli garantisce 18 milioni di dollari.

In un video pubblicato su Twitter dall'Institute for Athletes, la sua agenzia con sede a Minneapolis, Thielen ha inviato un messaggio ai fan affermando: «Non credo che voi ragazzi possiate ancora sbarazzarvi di me. Mi sento super emozionata di tornare in viola per provare finalmente a regalare un campionato a questa città che lo merita tanto. Molto entusiasta della leadership e di tutto ciò che viene risolto in questa organizzazione».

Il precedente contratto di Thielen ha influito sul tetto salariale del 2022 di oltre $16,8 milioni, un importo che i Vichinghi sono riusciti ad abbassare riducendo il loro stipendio base ed estendendo il pagamento del loro nuovo bonus di assunzione.

Dopo aver prolungato il contratto del quarterback Kirk Cousins per un altro anno, mantenere Thielen per almeno un'altra stagione ha senso. Il due volte 31enne Pro Bowl ha saltato quattro partite con un infortunio alla caviglia nel 2021 e ha registrato 726 yard e 10 touchdown.

I Vikings hanno anche ristrutturato il contratto di sicurezza Harrison Smith questa settimana per creare spazio per il tetto salariale.