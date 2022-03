Più di 220 morti, tra cui 60 civili, a Kiev in tre settimane (autorità) Kiev, 18 Mar 2022 (AFP) - Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina tre settimane fa, 222 persone, tra cui 56 civili, e di questi, quattro bambini, sono morti a Kiev, ha detto venerdì il consiglio comunale dell'ucraino capitale. città dall'inizio dell'offensiva il 24 febbraio per un totale di 889 persone, tra cui 241 civili, le autorità locali hanno detto in Telegram.Tra i feriti c'erano 18 bambini, tre autisti di ambulanze e un medico di emergenza, secondo il consiglio comunale, che ha anche riportato danni a 36 edifici residenziali e dieci scuole. Le truppe russe hanno preso il controllo di alcune aree intorno alla capitale, che sperano di circondare completamente alla fine, anche se per il momento la loro avanzata si è bloccata, secondo l'esercito ucraino. Kiev accusa le forze russe di aver compiuto attacchi quasi quotidiani contro le zone residenziali della capitale, il più delle volte all'alba, una tattica denunciata dalle autorità ucraine come volta a terrorizzare la popolazione e demoralizzare chi difende la città.Kiev aveva circa 3,5 milioni di abitanti prima della guerra, ma quasi la metà ha lasciato la città dall'inizio dell'invasione, secondo le stime delle autorità ucraine.ant/bur/lpt/aoc/eg