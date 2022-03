DANE: L'economia del paese è cresciuta del 7,8% a gennaio 2022

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Juan Daniel Oviedo, direttore del Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (DANE), ha pubblicato i dati di quello che è stato un aumento dell'economia colombiana nel gennaio di quest'anno. Queste informazioni si basano sui numeri del 2021 alla stessa data.

L'ente statale ha riferito sulle attività che hanno maggiormente contribuito alla crescita economica, evidenziando il trasporto e lo stoccaggio, il commercio, l'alloggio e i servizi di ristorazione, classificati come terzi, che hanno rappresentato il 6,3% dei punti del 7,8% registrati nell'aumento dell'economia colombiana.

Tuttavia, sebbene i dati diano un'aria di miglioramento, gennaio 2022 rispetto a dicembre 2021 è diminuito di 2,2 punti, una normale correzione dovuta allo smantellamento delle attività durante il periodo natalizio.

Nel frattempo, alcune attività come quella finanziaria e assicurativa hanno risentito di un calo del 28,6%, prendendo anche gennaio 2021 come riferimento e fino a poco più del 25% rispetto al 2020.

«Ciò è dovuto all'ultimo pagamento del compenso associato al progetto Hidroituango», ha commentato il direttore dell'entità.

Questo venerdì, i risultati dell'indicatore ISE di monitoraggio economico sono stati presentati attraverso una conferenza stampa guidata dal direttore Oviedo. Si sono inoltre distinte le attività artistiche, culturali e di intrattenimento cresciute.

Secondo il capo di DANE, ciò è dovuto alla flessibilità data alle misure di biosicurezza in relazione al Covid-19 e alle sue varie misure finora quest'anno nei diversi spazi ed eventi che si svolgono nel paese, che include una maggiore capacità in bar, ristoranti, luoghi ricreativi e sportivi, come così come luoghi all'aperto dove si tengono concerti.

IMMAGINE DEL FILE REFERENZIALE. Un dipendente conta le banconote in pesos colombiani in un negozio di Bogotà. Colombia. 28 dicembre 2018. Reuters/Luisa Gonzalez

«Questo è un contributo all'effetto della revoca delle restrizioni alla mobilità e alla capacità che stavano influenzando la riattivazione delle attività artistiche e di intrattenimento», ha commentato Juan Daniel Oviedo.

Nel frattempo, nella variazione mensile che era del -2,2%, DANE assicura che è stato grazie a una diminuzione dell'attività agricola e dell'estrazione, che alla fine ha comportato una riduzione dello 0,3% quando si è attestata al 2,7%.

D'altra parte, attività secondarie come la produzione di tessuti, alimenti e bevande e tutto ciò che ha a che fare con la produzione di oggetti a base di petrolio, gomma e altri materiali hanno contribuito all'1,8% alla crescita economica del paese, con 12,4 punti percentuali che rappresentano la cifra all'interno del variazione annuale presentata.

Infine, il direttore di DANE conclude con l'annunciata crescita dell'economia del Paese: «Ciò riflette che la crescita dell'attività economica e dell'occupazione a gennaio ha ampliato il suo divario di crescita, un elemento che deve essere preso in considerazione nelle dinamiche della ripresa economica e dell'occupazione».

I valori ponderati di ciascuna delle attività erano quindi in base al loro aumento: attività primarie (12,8%), secondarie (17,4%) e terziarie (69,8%), secondo il rapporto dell'entità statistica nazionale.





