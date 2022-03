Con Tigre-Platense come punto culminante, inizia la data delle classiche: ora, TV e formazioni delle tre partite del giorno della Coppa di Lega

Nonostante il fatto che la maggior parte delle partite con le componenti più emotive dovute alla rivalità tra le squadre sarà tra sabato e domenica, questo venerdì la Coppa di Lega presenterà diverse proposte per iniziare la settima giornata, quella delle classiche. Per la pica, la più interessante si svolgerà a Victoria, dove Tigre ospiterà Platense. Ma ci saranno anche altri due abbinamenti nel proseguimento della data interzonale del concorso: Aldosivi-Patronato, a Mar del Plata, e Barracas Central-Sarmiento, sul campo dell'Huracán.

ALDOSIVI-PATRONATO:

Aldosivi e Patronato, faccia a faccia a Mar del Plata (@clubaldosivi)

A Mar del Plata ci sarà una finale anticipata dalla permanenza: quelli guidati da Martín Palermo, che provengono dal recupero dalla caduta contro il Barracas Central con una vittoria su Tigre, difenderanno la loro casa contro un Consiglio di fondazione che arriva dolce dopo aver battuto Platense a Vicente López.

El Tiburón avrà la possibilità di piazzarsi nella zona di qualificazione per i quarti di finale della Coppa di Lega, in attesa di ciò che accade agli altri rivali nella loro zona, se ne sommano a tre. Da parte sua, il Patron deve raccogliere punti il prima possibile perché è un colosta nella classifica media e non ha iniziato bene la gara (4 sconfitte e un pareggio).

Formazioni probabili:

Stadio: Jose Maria Minella.

Ora: 16:00.

Arbitro: Jorge Baliño.

Sarà trasmesso in televisione: TNT Sports.





TIGRE-PLATENSE:

Tigre e Platense, faccia a faccia per onore

Quello che verrà suonato a Victoria sarà un abbinamento con un profumo classico. Il Matador e il Calamaro hanno una rivalità storica e metteranno in gioco l'onore. Sarà un altro incontro importante a causa della tabella media.

Quelli guidati da Diego Martínez arrivano dopo aver perso la loro partita imbattuta a Mar del Plata contro Aldosivi, anche se la sua campagna nel suo ritorno in Primera è più che accettabile: tre pareggi e due vittorie lo collocano nella zona di ingresso ai quarti di finale della Coppa di Lega.

La realtà di Marron è diversa: dopo un inizio brillante con due vittorie e un pareggio, la squadra di Claudio Sponton ha vinto tre sconfitte consecutive (Banfield, Union e Patronato) che lo hanno fatto cadere deliberatamente nella Zona A e nella classifica media. Sta cercando il recupero in una roccaforte complicata.

Formazioni probabili:

Stadio: José Dellagiovanna

Hora: 19:15.

Arbitro: Yael Falcon Perez.

Televise: TV pubblica e ESPN.





CASERMA CENTRAL-SARMIENTO:

Il Barracas Central ha vinto due su due dall'arrivo di Alfredo Berti

Pensando alla tabella qui sotto e sopra, Guapo e Green si scontreranno sul campo dell'Huracán.

Con l'aiuto di Alfredo Berti, che ha sostituito Rodolfo De Paoli nella guida tecnica, la squadra barricana ha vinto due vittorie in due partite e non è più un coloist in Zona B (condivide l'ultimo passo con Lanús, Arsenal, Central Cordoba de Santiago del Estero e Vélez). Dopo quattro cadute consecutive, i trionfi contro Aldosivi e Centrale a Rosario furono acqua nel deserto.

Dalla parte opposta, Israel Damonte cercherà di riprendere il percorso vittorioso dopo il pareggio contro Newell's a Junín. Sarmiento, che finora ha a malapena registrato una sconfitta contro Platense nella competizione, salirà in cima alla Zona A se vincerà oggi come visitatore.

Formazioni probabili:

Stadio: Tomás Adolfo Ducó (barr.acas locale).

Ora: 21:30

Arbitro: Germán Delfino.

Sarà trasmesso in televisione: Fox Sports Premium.





CLASSIFICA:

