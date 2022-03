Atleti russi e bielorussi banditi dai campionati europei

In piedi in unità con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), i Campionati Europei di Monaco 2022 non inviteranno, né consentiranno ad atleti e funzionari russi e bielorussi di partecipare.

La decisione è stata raggiunta dal Consiglio dei Campionati Europei di Monaco 2022 (EC2022).

Libor Varhanik, presidente del consiglio di amministrazione di EC2022, ha dichiarato: «ognuno dei nostri sport ha già confermato di non invitare o consentire la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi ai loro eventi. Ciò è in linea con le raccomandazioni del CIO, della Confederazione tedesca degli sport olimpici e di altre federazioni sportive internazionali».

«Siamo uniti nella nostra condanna della guerra della Russia all'Ucraina e siamo tutti solidali con l'Ucraina e il suo popolo. Crediamo sia inconcepibile che squadre russe e bielorusse partecipino al nostro evento».

Canoa - Canoa Sprint and Paracanoe World Cup e European Olympic Qualifier - Szeged, Ungheria - 16 maggio 2021 L'ungherese Balint Noe festeggia sul podio con una medaglia d'oro dopo aver vinto la finale dei 5000 m maschili K1 insieme alla medaglia d'argento dell'ungherese Balint Kopasz e al portoghese Fernando Pimenta Reuters/Bernadett Szabo

I Campionati Europei si terranno dall'11 al 21 agosto a Monaco di Baviera, in Germania. Le nove federazioni partecipanti sono: European Athletics, Confédération Européenne de Volleyball, European Canoe Association, Union Européenne de Cyclisme, European Gymnastics, World Rowing, International Federation of Sport Climbing, European Table Tennis Union e Europe Triathlon.